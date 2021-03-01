Denizci Kadınlar ‘Biz de Varız’ Diyor

”Denizin Işıltısı Kadınlarımız” mottosuyla düzenlenecek olan etkinlik bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sempozyum saat 13:00’da başlayıp 17:00’da sona erecek.

Etkinliğin programı şu şekilde:

8 Mart’ta 13.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek programın akışı ise şöyle:

13.00-13.30: Açılış konuşmaları

13.00-13.50: Rita Al Samaani Jansen (Ortak İnce& Co)

13.50-14.10: Patrizia Kern- Fereetti (Denizcilik Departman Yöneticisi Swiss Re)

14.10- 14.20: Ara

14.20- 14.40: Prof. İlknur Erdoğan Colmorn (Seyir ve Dijitalleşme HSB)

14.40-15.00: Melisa Özen (Atanmış kişi ve Kalite Müdürü, Kaman)

15.00-15.20: Ada Ezgi Başer (Bunker Trader, Dan Bunkering)

15.20-15.30: Ara

15.30- 15-50: Yonca Çetin (Deniz Trafik Operatörü- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)

15.50-16.10: Nilgün Bal Doğan (Uzakyol Başmühendisi)

16.10-1630: Sena Demircan (Kurucu- Demircan Hukuk Bürosu)

16.30-16-50: Serbest Mikrofon

16.50- 17.00: Kapanış

Vira Haber