Denizci Kadınlar ‘Biz de Varız’ Diyor
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) tarafından düzenlenecek olan IV. YAKAMOZ Deniz ve Kadın Online Sempozyumunda denizcilik sektöründen kadın konuşmacılar yer alacak.
”Denizin Işıltısı Kadınlarımız” mottosuyla düzenlenecek olan etkinlik bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sempozyum saat 13:00’da başlayıp 17:00’da sona erecek.
Etkinliğin programı şu şekilde:
8 Mart’ta 13.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek programın akışı ise şöyle:
13.00-13.30: Açılış konuşmaları
13.00-13.50: Rita Al Samaani Jansen (Ortak İnce& Co)
13.50-14.10: Patrizia Kern- Fereetti (Denizcilik Departman Yöneticisi Swiss Re)
14.10- 14.20: Ara
14.20- 14.40: Prof. İlknur Erdoğan Colmorn (Seyir ve Dijitalleşme HSB)
14.40-15.00: Melisa Özen (Atanmış kişi ve Kalite Müdürü, Kaman)
15.00-15.20: Ada Ezgi Başer (Bunker Trader, Dan Bunkering)
15.20-15.30: Ara
15.30- 15-50: Yonca Çetin (Deniz Trafik Operatörü- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)
15.50-16.10: Nilgün Bal Doğan (Uzakyol Başmühendisi)
16.10-1630: Sena Demircan (Kurucu- Demircan Hukuk Bürosu)
16.30-16-50: Serbest Mikrofon
16.50- 17.00: Kapanış
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.