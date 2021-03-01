Millileştirme Yolunda Aselsan ve Trtest Arasında İş Birliği

ASELSAN tarafından belirlenen ürünlere ilişkin olarak gerekliklere ve isterlere uygun olarak TRTEST tarafından test prosedürleri oluşturulacak.

ASELSAN tarafından belirlenen ürünlere ilişkin olarak gerekliklere ve isterlere uygun olarak TRTEST tarafından test prosedürleri oluşturulacak.

ASELSAN tarafından belirlenen ürünlere ilişkin olarak gerekliklere ve isterlere uygun olarak TRTEST tarafından test prosedürleri oluşturulacak.