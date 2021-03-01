Millileştirme Yolunda Aselsan ve Trtest Arasında İş Birliği
ASELSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen sistemlerde kullanılan bileşenlerin test ve doğrulama faaliyetlerinde TRTEST’in hizmetlerinden faydalanacak.
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İş birliği ile ilgili protokol ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş arasında imzalandı.
ASELSAN ve TRTEST arasındaki iş birliği; ASELSAN tarafından hâlihazırda yürütülen millileştirme ve yerlileştirme faaliyetleri kapsamında geliştirilen ürünlerin TRTEST tarafından test ve sertifikasyon faaliyetlerinin yürütülmesini amaçlıyor.
İş birliği ile;
- ASELSAN tarafından belirlenen ürünlere ilişkin olarak gerekliklere ve isterlere uygun olarak TRTEST tarafından test prosedürleri oluşturulacak.
- TRTTEST tarafından hazırlanan ve ASELSAN tarafından onaylanan test prosedürlerine uygun olarak test faaliyetlerinin TRTEST tarafından ifa edilecek ve raporlanacak.
- Ürünlerin ASELSAN ve/veya üçüncü taraflarca önceden yapılmış testlerine ait raporların TRTEST tarafından incelemesi, değerlendirmesi, kontrolü ve/veya doğrulanması hizmeti verilecek.
- Testleri geçerli olan ürünlere ilişkin TRTEST tarafından ürün uygunluk sertifikası verilecek.
Vira Haber
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