Denizci Öğrenciler Derneği 23. Dönem 1. Delegasyonunu gerçekleştirdi!

Denizci Öğrenciler Derneği 23. Dönem 1. Delegasyonunu 31 Ekim 2021 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tüm denizci öğrencileri bir çatı altında barındırmak, aidiyet hissini oluşturmak ve faaliyetlerinden bahsetmek amacıyla bir rekora imza atarak dönemin ilk delegasyonunu gerçekleştirdi.

Delegasyonda 18 üniversitenin 34 fakülte ve 7 meslek yüksekokulu öğrencilerinden olmak üzere 1314 katılımcı rekor bir katılıma imza attı.

Delegasyon, Müstafi Tümamiral DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın sunumuyla başladı. Yaycı, sunumuna Türklerin denizcilik tarihinden başlayarak “Mavi Vatan” ve Doğu Akdeniz meselelerinden de bahsederek sonlandırdı.

23. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Işık’ın DÖDER’in sene içindeki faaliyetlerinden ve Ulusal Denizkızı Kongresi’nden ardından dernek tanıtımı yaparak, derneğin denizcilik öğrencilerine faydasından bahsetmesiyle delegasyon devam etti.

Aqua Chartering kurucusu Melike Aysu Gürgan, kurucusu olduğu şirketin kuruluş hikayesini anlatarak şirketin ve Denizci Öğrenciler Derneği’nin faydalarından bahsetti. Ayrıca brokerlikte önemli detayları paylaşıp konferans arasında öğrencilerle sohbet etme fırsatında bulundu.

Derneğin kuruluşunda etkisi olan ve önceki yıllarda başkanlık yapmış olan Denizci Öğrenciler Derneği Kurucu Başkanı-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunları Derneği Başkanı-Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Karaca, Denizci Öğrenciler Derneği 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı-Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı-Art Tersanesi Tersane Müdürü Salih Bostancı, Denizci Öğrenciler Derneği Kurucu Başkanı-Renesco CEO-TUGIAD Enerji Komisyon Başkanı Başar Beyazoğlu, Ciner Group Export Deputy Manager Deniz Bülbül, Denizci Öğrenciler Derneği 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı-Prodüktör-Yapımcı Bilal Karakurt ve Marine Otomasyon Sistemleri (MOS)- Marketing Manager-Partner, ORKİ Teknoloji CEO-Partner Dilan Akbaba Oruç kendilerini tanıttıktan sonra dernek kurulumundan ve aktif görevlerinden bahsettiler.

16-17-18-19-20 ve 22. Dönem Yönetim Kurulu başkanları BTMCo Sevk Sistemi Satış Uzmanı Faruk Sarı, Jotun Boya Deniz Boyaları Satış Uzmanı-TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Üyesi Caner Bahadır, Art Tersanesi Plan Keşif Mühendisi-Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Can Serbest, Aqua Chartering Chartering Broker Fuat Var ve Platinium Marine Services Sales Engineer Ali Fatih Yazar DÖDER’in kendilerine ve iş hayatlarına kattığı becerilerden bahsettiler. Kaptan Gözde Aris, konuşmasına sektörde kadın olduğu için gördüğü ön yargılardan başladı ve kariyer sürecinden de bahsetti.

Chartering Manager Nergis Ergün, okul çalışmalarının iş bulmadaki faydalarından bahsederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Denizciliğin sadece firma ya da tersane olmadığını hayata da dokunulduğundan bahsetti.

Rana Denizcilik Teknik Müdürü Murat Bakal, iletişimin önemini vurgulayarak iletişimin gerekliliğinden, ilişki ve iletişimin arasındaki bağdan bahsetti. Öğrencilere work and travel yapmayı önererek dil geliştirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ship Manager Repair Cihat Ağcabaşoğlu, gemi inşaa derneğinden bahsederek öğrencilere network yapmalarının önemi hakkında tavsiyelerde bulundu. Derneğimiz sektördeki mezunlarımızın konuşmasından sonra, dernek organları tanıtılıp sene içerisindeki faaliyetlerinden bahsedildi. Ardından E-Dergi, Sosyal Medya, Sosyal Sorumluluk ve AR-GE Komisyonlarının geçmiş dönemlerde yapılan faaliyetlerinden ve yeni dönemde yapılması planlanan etkinliklerin anlatılmasıyla delegasyon sona erdi.

Denizci Öğrenciler Derneği yöneticileri bir bayrak yarışı olarak gördükleri bu organizasyonları ve dönemi daha da ileriye götürecekleri fikirler ve projeleri yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Vira Haber