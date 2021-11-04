Şanlıurfa’ya liman kuruluyor

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi'nde hayata geçirdiği 250 araçlık otoparkın ardından başladığı liman inşaatında da son aşamaya geldi. Göbeklitepe ve 12 Tepeler ile adını dünyaya duyuran Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da, turizmde yeni rotalar oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile iç sularda ulaşımın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eşsiz güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Takoran Vadisi’ne gelen yerli ve yabancı turistlerin tekneler vasıtasıyla daha kapsamlı bir tur yapmalarına da imkân tanınacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadide tur tekneleri için liman çalışmasında son aşamaya geldi. Tur teknelerinin rahatlıkla park edebilecekleri limanın tamamlanıp hizmete açılması için personeller aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Baki Mahalle Muhtar Sıtkı Köprüdüz, vadide belediye tarafından yürütülen hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine teşekkür etti.

Vira Haber