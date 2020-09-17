Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Gemi Adamı Belge Süreleriyle İlgili Açıklama
Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi adamı belge sürelerini uzattı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamasında ''Pandemi süreci nedeniyle, uluslararası seferde bulunan gemilerde çalışan gemiadamlarının belge yenilemelerinde sıkıntı yaşamaması amacıyla gemiadamı cüzdanı, yeterlik ve GMDSS belgeleri ile STCW sertifikaları ve sağlık belgelerinin süreleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır'' ifadelerine yer verildi.
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Etiketler : Gemi Adamı, Gemi, Denizcilik
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