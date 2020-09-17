SANMAR, DP World’e ‘M Jeex’ İsimli Römorkörü Teslim Etti

SANMAR, Somaliland’daki Berbera Limanı’nı genişleten DP World için yaptığı Doğançay sınıfı ikinci römorkör M Jeex’i teslim etti. DP World Berbera CEO’su Supachai Wattanaveerachai SANMAR’ın römorkörlerinden övgüyle söz etti.

DP World, Somaliland’daki Berbera Limanı’nın yıllık 500 bin TEU’dan fazla konteyner elleçleme kapasini arttırmak için harekete geçti.

İlk aşaması 2021’in ilk çeyreğinde tamamlanacak çalışmalarla ultra büyük konteyner gemilerinin yanaşması için mevcut rıhtıma 400 metrelik ek bir rıhtım yapılacak.

Proje tamamlandığında Berbera Limanı’nın Doğu Afrika için lojistik merkez olması, Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ticaret yollarında ise konteyner trafiğini yönetmesi bekleniyor.

DESTEK SANMAR’DAN

DP World, konteyner gemilerinin rıhtıma girmesine yardımcı olması için SANMAR’ın kapısını çaldı. Sanmar’dan Temmuz 2018’de Doğançay sınıfı Egal römorkörünü satın alan DP World, memnuniyetini yeni bir römorkör siparişiyle gösterdi. DP World için yapılan ikinci rökorkör M Jeex Ağustos ayında SANMAR’ın Altınova Tersanesi’nde teslim edildi.

ÖVGÜYLE SÖZ ETTİLER

DP World Berbera CEO’su Supachai Wattanaveerachai, DP World’ün deniz hizmetleri kolu P & OML BAE Ports’un Genel Müdürü Shaun Deshommes ve Somaliland Liman İdaresi Genel Müdürü Hassan Abdillahi, SANMAR’ın römorkörlerinden övgüyle söz etti. M Jeex’le ilgili bilgi veren Shaun Deshommes, “Gücümüze güç katıyor” dedi.

AVRUPA’DAN UZAK DOĞU’YA KADAR

M Jeex, gücünü, her biri 1.800 dev / dak.’da 1230 kW güç üreten iki dizel motordan alıyor. Ayrıca motor odasında her biri 380 V ve 50 Hz’de 60 kW veya yardımcı güç üreten iki Perkins-Sabre 4.4TWGM jeneratör bulunuyor.

Sanmar’ın ürettiği Doğançay sınıfı römorkörler Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Hong Kong, Martinik, Meksika, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’de kullanılıyor.