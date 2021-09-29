Denizcilik yakıtları üretimi yüzde 284 oranında arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun raporuna göre;

2021 yılı Temmuz ayında toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 18,04 artarak 3.348.228,020 ton olarak gerçekleşti.

EPDK’nun Temmuz ayı Petrol Piyasası Sektör Raporuna göre; Denizcilik yakıtlarının üretimi yüzde 284,08 oranında arttı. Denizcilik yakıtları üretimi Temmuz ayında 136.818,519 ton oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı %156,22 artarak 115.035,198 ton olarak gerçekleşti.

Denizcilik yakıtları ihrakiye satışları %0,42 artarak 153.581,968 ton ve Transit Rejime Tabi Teslimlerin ise 150.027,006 ton olduğu açıklandı.

Vira Haber