Denizcilik yakıtları üretimi yüzde 284 oranında arttı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu Yayınladı.
A+A-
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun raporuna göre;
2021 yılı Temmuz ayında toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 18,04 artarak 3.348.228,020 ton olarak gerçekleşti.
EPDK’nun Temmuz ayı Petrol Piyasası Sektör Raporuna göre; Denizcilik yakıtlarının üretimi yüzde 284,08 oranında arttı. Denizcilik yakıtları üretimi Temmuz ayında 136.818,519 ton oldu.
Denizcilik yakıtları ihracatı %156,22 artarak 115.035,198 ton olarak gerçekleşti.
Denizcilik yakıtları ihrakiye satışları %0,42 artarak 153.581,968 ton ve Transit Rejime Tabi Teslimlerin ise 150.027,006 ton olduğu açıklandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.