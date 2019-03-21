Denizdeki rüzgar enerjisine Danimarka desteği

Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarında rotayı denizlere çevirdi. Açık denizlerde kurulacak rüzgar santrallerinde enerji elde etmek isteyen Türkiye, bu konuda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Danimarka’dan destek alacak. Bu konuda Danimarka ile Türkiye önemli bir anlaşma imzaladı. Sessiz sedasız imzalanan anlaşma ile Danimarka ve Türkiye, Stratejik Sektör İşbirliği çerçevesinde “Türkiye’de Açık Deniz Rüzgar Enerjisi” üzerine çalışacak. Yeni ikili anlaşma altındaki projenin resmi başlangıcı ve 1. Yönlendirme Komitesi toplantısı dün Ankara’da gerçekleştirildi.

AÇIK DENİZLERE ODAKLANACAK

Danimarka Enerji, İklim ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin yakın dönemde açık deniz rüzgar enerjisine odaklanacak.

Anlaşmayı iki hükümet adına Danimarka Türkiye Büyükelçisi Svend Olling ve Türkiye Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın imzaladı. Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında, Danimarka, ülkedeki deniz rüzgarı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, Türk makamlarına yardım edecek.

Vira Haber