Denizlerin Geleceğine Elkon İmzası

Gelecek nesillere daha temiz bir deniz bırakmak için Avrupa Komisyonu ve Waterborne Sıfır Emisyon Deniz Ulaşımı Platformu ortak bir inisiyatif kurdu. Denizlerdeki kirliliği önlemek amacıyla karbon salınımını azaltıp, bu fikri elektrikli gemiler yoluyla dünyaya duyuran Elkon, bu önemli sivil toplum kuruluşuna katılan tek Türk mühendislik şirketi oldu.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Waterborne Platformu, karbon salınımı olmayan temiz denizler için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını destekleyecek. Waterborne Platformu 2030 yılına kadar deniz taşımacılığında karbon salınımının tamamen bitebileceğini ispatlayacak ve 2050 yılında ise tamamen karbon salınımı olmayan denizlere ulaşmayı hedefliyor.

Yüzde yüz Türk bir mühendislik şirketinin Avrupa Komisyonu’nun liderlik ettiği bir vizyona dahil edilmesinin büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Elkon Elektrik Genel Müdürü Ertuğ Yaşar, “41 yıllık mühendislik, AR&GE ve teknoloji şirketi olarak deniz taşımacılığının geleceğine imza atmaktan büyük mutluluk duyacağız. Elkon, denizlerdeki dönüşümün öncüsü olmak için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine önem veriyor. Bugüne kadar yüzlerce geminin çevreci anlayışla inşa edilmesinde katkılarımız oldu, bu Avrupa sivil toplum örgütü çalışmalarıyla daha da ivmemiz artacak” dedi.

Ertuğ Yaşar, global trendlere bakıldığında sıfır emisyon ve karbonsuzlaştırmanın dünyanın yeni gündemi olduğunu dile getirerek, “Elkon, inşa edilen yeni gemilerin yaşam döngüsü boyunca çevre ile uyumlu olmasını savunuyor. Elektriğin gücüne inanıyor ve çocuklarımızın mirası denizlerde hibrit ve tam elektrikli enerji sistemleri geliştiriyoruz. Gemi otomasyon sistemlerinde katma değerli sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Dahil olduğumuz bu çok uluslu ortaklık platformu ile yenilikçi teknolojiler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Günleri kapsamında kurulan Waterborne Platformu, su kaynaklı taşımacılıkta tüm zararlı çevresel emisyonları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapacak. Avrupa Komisyonu, ortaklık kapsamındaki eylemler içim 530 milyon Euro’ya kadar yatırım yapabilecek.

2050 yılında sıfır emisyonlu denizler için Waterborne Platformu çatısı altında Avrupa denizcilik teknolojisi sektörü, konteyner taşımacılığı şirketleri, araştırma şirketleri ve akademik çevre bir araya geldi.

Waterborne Technology platformu Başkanı Henk Prins, “Bu yapılanma Avrupa deniz taşımacılığı sektörü için eşsiz bir an. Ortaklık, yalnızca çevre dostu bir ulaşım şekline geçişi teşvik etmek ve hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda su kaynaklı sektörün de dönüşümünü sağlayacaktır” dedi.

Vira Haber