DFDS, Yeni İzmir Hattıyla LOGISTECH Fuarı’nda

Türkiye merkezli Akdeniz İş Birimi’nin faaliyete geçişinin 5. yılında açılışını gerçekleştirdiği İzmir – Sete rotası ile Avrupa’nın öncelikli pazarlarına ve Kuzey Afrika’ya köprü rolü üstlenen DFDS, fuarda sektöre öncülük eden yatırım ve teknolojilerini katılımcılarla buluşturacak.

Alsancak Limanı’ndan Fransa’nın Sete Limanı’na ilk ve tek Ro-Ro hizmeti

Alsancak Limanı’ndan Fransa’nın Sete Limanı’na ilk ve tek Ro-Ro hizmeti olma özelliğini taşıyan İzmir – Sete rotası ile DFDS, Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenli ve hızlı taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Yeni hat, Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları karşıladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da teşvik kapsamına alındı. DFDS Akdeniz İş Birimi, teşvik yasasının yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2022’den bu yana gerekli koşulları sağlayarak teşvikten faydalanan ilk şirket oldu.

Sektörün nabzının atacağı bu etkinliğe katılmak büyük mutluluk

Sektörün nabzının tutulacağı LOGISTECH Fuarı’na katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann şöyle dedi: “İzmir, Ege Bölgesi’nin en önemli ticaret merkezi konumunda. Biz de kısa süre önce hayata geçirdiğimiz İzmir – Sete rotası ile çok stratejik bir yatırıma imza attık. LOGISTECH Fuarı katılımcı ve ziyaretçilerine lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunuyor. Fuarda sektör temsilcileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyacağız.”



DFDS standı, fuar alanında Hol: A Stant:186’da ziyaret edilebilir.

Vira Haber