Bosphorus Cup’ın Yelkenleri 22’inci Kez Açılıyor

22'inci kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup, IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam 8 kategoride Çırağan Palace Kempinski İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 10 farklı ülkeden yelkencilerin katılacağı ve yerli yabancı toplam 1200 yelkencinin yarışması beklenen organizasyonun Boğaz Yarışı etabı bu yıl 23 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir atmosferde düzenlenecek.

Adını İstanbul Boğazı’ndan alan ve her yıl merakla beklenen Bosphorus Cup, 22'inci kez İstanbul'da yapılacak. 21-24 Eylül tarihlerinde 'Celebrate İstanbul' sloganıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam 8 kategoride, gerçekleşecek olan 22. Bosphorus Cup, bir kez daha İstanbul’un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. Tarihi 17. yüzyıla dayanan, İstanbul Boğazındaki tek saray ve lüks otel olan Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek Bosphorus Cup’a bu yıl senior partner olarak Nissan, NurolBank ve Next Level güç katacak. Bosphorus Cup’ta yelkenliler, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyecek.

2002 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda bu sene 100 teknede toplam 1200 yelkencinin mücadele etmesi bekleniyor. Ülkemizde yelken yarışçılığının gelişimine katkı sağlayan, birçok insanın bu sporla buluşmasına yol açan Bosphorus Cup’ta 1200 yelkencinin 400’ünü Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden gelen yabancı sporcular oluşturuyor.

Boğaz Yarışı 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek

Bu yıl da Caddebostan açıklarındaki antrenman ve şamandıra yarışlarıyla start alacak olan 22. Bosphorus Cup; 21 Eylül’de antrenman yarışları ile başlayacak. 22 Eylül Cuma günü gerçekleşecek ilk yarış, Kalamış'ta sona erecek. Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabı ise 23 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. İstanbul Boğazı’nda etkileyici bir görsellik yaratan ve heyecanla beklenen Boğaz yarışı, Dolmabahçe’den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak. Çırağan Sarayı önünde tamamlanacak Boğaz yarışı en iyi Beşiktaş, Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Aşiyan ve Kandilli’den seyredilebilecek. Bu heyecanı kaçırmak istemeyenler için Boğaz yarışı 23 Eylül Cumartesi günü 12.00’da Bosphorus Cup Youtube hesabından canlı yayınlanacak. 24 Eylül Pazar günü ise Caddebostan açıklarında düzenlenecek şamandıra yarışlarında Bosphorus Cup şampiyonu belli olacak. Ardından denizde birçok tekne ile oluşturulacak “Bosphorus Cup Celebration Village” kutlama etkinliğinde yarışı bitiren tekneler denizin üzerinde selamlanacak ve Kalamış’ta düzenlenecek ödül töreni ile kazanan ekip kupanın sahibi olacak.

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon:

“İstanbul’un zengin tarihini, eşsiz coğrafyasını ve çok renkli kültürünü denizde kutlayacağız”

Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, “Bugün, Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri ve Bosphorus Cup’ı bu yıl farklı bir noktaya taşıyoruz” diyerek şöyle devam ediyor: “2002 yılından bu yana düzenlendiğimiz bu organizasyonla beraber öncelikli amacımız yelken sporunun ne denli önemli olduğunu ve ülke ekonomimize nasıl bir katkı sağladığını gösterirken, İstanbul'un tüm güzelliklerini de dünyaya tanıtmak. ‘Celebrate İstanbul’ mottosuyla, Bosphorus Cup bu yıl İstanbul’un zengin tarihini, eşsiz coğrafyasını ve çok renkli kültürünü denizde kutlayacağımız bir festival haline gelecek.”

Birçok farklı organizasyonla Bosphorus Cup’a hazırlandıklarını vurgulayan Orhan Gorbon; “İstanbul'a, kültürüne, insanlarına ve Boğaz'a saygı duyarak, yüzyıllardır bu coğrafyada gelişen zengin kültürel mirası, çeşitliliği ve eşsiz Boğaz ekosistemi ile bu kültürü benimseyen İstanbul halkını kutlayarak, Bosphorus Cup'ın 22. edisyonuna ev sahipliği yapacağız. Bosphorus Cup'ın kutlama enerjisi bir hafta boyunca sürecek ve sadece yarışmacılarımızı değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanından ortaklarımızı ve seyircilerimizi bir araya getiren bir bayram havası oluşturmayı amaçlıyoruz. Boğaz'ın eşsiz ekosistemini ve yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel katmanları, kendini İstanbul'a ait hisseden tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Türk kentsel tarihçi Doğan Kuban'ın dediği gibi, "İstanbul deniz tarafından yaratılan ve hayat bulan bir şehirdir. Biz de bu yıl, İstanbul'u büyülü kılan eşsiz habitatını kutluyoruz” dedi.

Vira Haber