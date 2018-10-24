DÖDER 20.dönem ilk delegasyonu gerçekleşti

Delegasyona Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi , Nişantaşı Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri katılım gösterdi. Delegasyon programı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Var ‘ın konuşması ile başladı. Konuşmasında 20.döneminin büyük önem taşıdığını vurguladı. Devamında sene içinde aktif olarak çalışacak olan komisyonlar tanıtıldı. Yönetim Kurulu Saymanı Muhammed Dinçdoğan Su Sporları komisyonu hakkında dalış eğitmeni Taner Güzeller ile birlikte su sporları hakkında bilgi verirken denizci bir ülke olan Türkiye’de su sporları için imkan olduğundan bahsetti. Yönetim Kurulu Üyesi Onur Yıldız gelecek nesillere yön göstermek adına kurulan Mentörlük komisyonu hakkında bilgilendirme yaptı. Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler komisyonunu Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Aydın tanıttı. Geçtiğimiz tercih dönemi içerisinde aktif olarak yayına başlanan Youtube kanalından ve yıl içinde yapılması planlanan sektör geceleri, seminerler, kahvaltılar diğer etkinliklerden bahsetti. Büyük ve değerli bir sektör olan denizciliğin halk tarafından daha iyi tanınıp özümsenmesi adına çalışmalar yapılacağını vurguladı. Bunun yanında Döder Medya ekibi çalışmaları ve çekimleri hakkında bilgiler verdi. Denetleme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda bu yıl ki E-Dergi Başkanı Ali Fatih Yazar Denizden dergisinin geçen yıl ki çalışmalarından ve sayılarından bahsetti. Denizden dergisi içeriği ile okuyucularına sektörden bir yansıma olduğuna değindi. Denetleme Kurulu Üyesi Atakan Tüylüoğlu bu yıl gerçekleşecek Denizci Öğrenciler Derneği adına uzun seneler sonra yapılmış en büyük iş birliklerinden biri olan Arkas Akademi ile öğrencilerin sektörü daha iyi tanıma fırsatı bulabileceğinden bahsetti. Arkas Akademi adı altında Marport çalışanlarının vereceği liman eğitiminin içeriğini aktardı. Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Doğan her dernek üyesinin görüş ve önerilerinin dernek yönetimi ve işleyişi açısından ne denli önemli olduğunu vurgulayarak bu önemi faaliyetlerinde yaşatmak adına okul temsilcileri sistemini anlattı. Delegasyon sonuna doğru Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Var ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilara Aksu komisyonlar ve dernek hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katılım gösteren öğrencilere Berk Karadoğan 19.Ulusal Denizkızı Kongresi’ne ait sunum gerçekleştirildi. Büyük beğeni gören delegasyon sunumları katılımcıların yoğun ilgili soru ve paylaşımları ile interaktif bir şekilde sona erdi.















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