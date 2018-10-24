Kundu, kruvaziyer ve yat limanı ile uçuşa geçecek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kundu'da kruvaziyer liman ve yat limanı çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kundu Esnaf Koruma Derneği üyeleri ile bir araya gelen Türel, Acısu-Kopak Çayı'nı denizden girişle yat limanı haline dönüştürerek, Venedik'ten daha güzel hale getireceklerini ifade etti.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Kundu bölgesine yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Türel, Lara-Kundu bölgesinde kruvaziyer liman ve yat limanı çalışmaları olduğunu bildirdi.
Projelerin oluşturacağı ticaret ve turizm potansiyelinden en çok esnafın yararlanacağını vurgulayan Türel, "Birkaç sene içerisinde kruvaziyer limanını hizmete sunmuş oluruz. O zaman Kundu hakikaten uçacak" değerlendirmesinde bulundu.
"İKİ YAT LİMANI BİRDEN YAPACAĞIZ"
Antalya'yı dünyadaki rakiplerinin önüne geçirebilmek için koşturduklarını vurgulayan Türel, şunları kaydetti:
"Zengin turist kruvaziyer gemilerle geliyor. Kruvaziyer liman yapacağız diye canımız çıkıyor. Neden uğraşıyoruz, o zengin turist buraya gelsin diye? Zengin turist büyük yatlarla geliyor. Şimdi birisi Konyaaltı, birisi Lara tarafında iki yat limanı birden düşünüyoruz. Barcelona'da kent merkezinde 7 kruvaziyer liman var. Biz daha bir tane yapacağız diyoruz, o çok bilmişler, 'şehir içine yapma' diyor. Nereye yapacağız? Dağın başında liman yapacak halimiz yok."
ACISU-KOPAK ÇAYI'NIN İÇİ YAT LİMANI OLACAK
Acısu-Kopak Çayı'nın içini yat limanı haline getireceklerini belirten Türel, sazlıkların, mezbeleliklerin tamamen kalkacağını, nehrin içini denizden girişle yat limanı haline dönüştüreceklerini, Venedik'ten daha güzel hale getireceklerini ifade etti.
Vira Haber
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