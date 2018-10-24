Kundu, kruvaziyer ve yat limanı ile uçuşa geçecek

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kundu Esnaf Koruma Derneği üyeleri ile bir araya gelen Türel, Acısu-Kopak Çayı'nı denizden girişle yat limanı haline dönüştürerek, Venedik'ten daha güzel hale getireceklerini ifade etti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Kundu bölgesine yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Türel, Lara-Kundu bölgesinde kruvaziyer liman ve yat limanı çalışmaları olduğunu bildirdi.

Projelerin oluşturacağı ticaret ve turizm potansiyelinden en çok esnafın yararlanacağını vurgulayan Türel, "Birkaç sene içerisinde kruvaziyer limanını hizmete sunmuş oluruz. O zaman Kundu hakikaten uçacak" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ YAT LİMANI BİRDEN YAPACAĞIZ"

Antalya'yı dünyadaki rakiplerinin önüne geçirebilmek için koşturduklarını vurgulayan Türel, şunları kaydetti:

"Zengin turist kruvaziyer gemilerle geliyor. Kruvaziyer liman yapacağız diye canımız çıkıyor. Neden uğraşıyoruz, o zengin turist buraya gelsin diye? Zengin turist büyük yatlarla geliyor. Şimdi birisi Konyaaltı, birisi Lara tarafında iki yat limanı birden düşünüyoruz. Barcelona'da kent merkezinde 7 kruvaziyer liman var. Biz daha bir tane yapacağız diyoruz, o çok bilmişler, 'şehir içine yapma' diyor. Nereye yapacağız? Dağın başında liman yapacak halimiz yok."

ACISU-KOPAK ÇAYI'NIN İÇİ YAT LİMANI OLACAK

Acısu-Kopak Çayı'nın içini yat limanı haline getireceklerini belirten Türel, sazlıkların, mezbeleliklerin tamamen kalkacağını, nehrin içini denizden girişle yat limanı haline dönüştüreceklerini, Venedik'ten daha güzel hale getireceklerini ifade etti.

Vira Haber