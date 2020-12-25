DÖDER'den "21. yüzyılda Türk Denizcilik Gücü Vizyonu Zirvesi"

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) tarafından düzenlenen "21. yüzyılda Türk Denizcilik Gücü Vizyonu Zirvesi" 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ın konuşmasıyla başlayacak zirve, DÖDER'in Youtube kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Sektörün ileri gelenleri ile öğrencileri buluşturmayı ve deneyim aktarımını hedefleyen zirvenin iki günlük programı şu şekilde:



