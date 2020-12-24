KOSDER’den Denizci Öğrencilere Anlamlı Destek

Dernek üyeleri tarafından çok kısa bir sürede toplanan yardımlarla temin edilen bilgisayarları, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Oğuz Salim Söğüt'e teslim etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt’ü makamında ziyaret ederek dizüstü bilgisayarları teslim eden Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş şu ifadeleri kullandı: ”Dünya ve ülkemiz Kovid-19 ile birlikte çok zorlu bir sürecin içerisine girdi. Bu süreç yaşamın her alanını etkilediği gibi öğrencilerimizin eğitim hayatına da olumsuz olarak yansıdı. Özellikle yüz yüze eğitimin ve iletişimin sekteye uğraması teknoloji alanında ekstra bazı ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oldu. Bizler de KOSDER olarak, ülkemizin güzide eğitim kurumlarından birisi olan ve geleceğin denizcilerini sektörümüze kazandıran İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne 27 adet dizüstü bilgisayar hediye ederek küresel salgın döneminin eğitim sistemimize ve öğrencilerimize yüklediği ağır yükü bir nebze de olsa üyelerimizle ile birlikte hafifletme gayreti içerisine girdik. Her konuda olduğu gibi bu anlamlı çalışmada da desteklerini esirgemeyen derneğimizin kıymetli üyelerine, bugün bizleri burada kabul eden fakülte Dekanımız Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt Beyefendiye teşekkür ediyorum.”

"KOSDER ÜYELERİ, ÖĞRENCİLERİMİZİN İMDADINA YETİŞTİ"

KOSDER’e gösterdiği refleks ve dayanışma örneği için teşekkür eden Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt ise şunları kaydetti: “Pandemi süreci bizim hiç tecrübe etmediğimiz ve hazırlıklı olmadığımız bir dönem oldu. Öğrencilerimizden uzak kaldık. Kampüse baktığımız zaman öğrencilerimiz olmadan tabii ki fakültenin yalnız ve hüzünlü olduğunu hissettik. Öğrencilerimiz şu anda öğrenimlerini uzaktan öğrenimle görüyorlar. Uygulamalı eğitim için fakültemize dönecekler ama bunun ne zaman olacağını kestiremiyoruz. Öğrencilerimiz, zorlu denizcilik eğitimini görürken aynı zamanda hayatın onlara getirdiği zorluklarla da aileleriyle birlikte mücadele ediyorlar. Onlara bu süreçte yardımcı olabilmek için acil destek kampanyası başlatmak istedik. Bu isteğimizi hâlihazırda ‘Sen de Destek Ol’ sloganıyla bağış havuzu platformu kurmuş olan İTÜ Vakfı’nın aracılığıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşündük ve bu kampanyaya başladık. Bu arada bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerimiz bize müracaat ettiler. Bilgisayar ihtiyacı olanları tespit ettik. Burada Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneğimiz, değerli başkanı ve üyeleri öğrencilerimizin imdadına yetiştiler, örnek bir refleks gösterdiler ve 27 tane öğrencimize bilgisayar hediye ettiler. Biz de bu kampanyamızın ilk adımında bu refleksi ve dayanışmayı gösteren, öğrencilerimize denizcilikle olan bağlarını güçlendirecek örnek bir inisiyatif gösteren Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Denizcilik ailemizin diğer üyelerinin de desteklerini bekliyor ve bu desteğin onlardan da hızlı bir şekilde geleceğine inanıyoruz.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Oğuz Salim Söğüt, KOSDER’in desteklerinden ötürü Yönetim Kurulu Hüseyin Kocabaş’a teşekkür plaketi takdim etti.

Vira Haber