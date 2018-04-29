DP World Australia ile CMA CGM, ortaklıklarını genişletti

DP World Australia ile CMA CGM, DP World Australia’nın Brisbane, Sidney, Melbourne ve Fremantle’deki terminalerindeki CMA CGM’in gemilerinin hizmet ve ihtiyaçlarını kapsayan uzun vadeli bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Bu işbirliği ile sektörün iki önemli şirketi bir araya geliyor. Avustralian National Line ve American President Line gibi yüksek kaliteli taşımacılık şirketlerine sahip olan CMA CGM ile DP World Australia bu anlaşmayla güçlerini birleştiriyor.

DP World Australia’nın CEO’su Paul Scurrah bu işbirliğinin her iki şirkete de Avustralya pazarında büyümek için önemli bir zemin oluşturacağını belirterek, CMA CGM tarafından Avustralya’daki en büyük yükleme ve boşaltma tedarikçisi olarak seçilmelerinden gurur duyduklarını söyledi.

Paul Scurrah, ‘Yeni anlaşma zaten çok güçlü olan ortaklığımızı daha da derinleştirecek. En önemli müşterilerimizden CMA CGM ile işbirliğine başlamayı dört gözle bekliyoruz’ diye konuştu.

DP World Australia, Avustralya'nın en büyük liman ve tedarik zinciri operatörü olup, yüksek kaliteli, liman tedarik zinciri hizmetleri sunuyor.

ANL, APL ve ANL Sofrana gibi önemli şirketleri bünyesinde bulunduran CMA CGM Grubu, Avustralya'daki uluslararası ve kıyı taşımacılığı, konteyner lojistiği ve konteyner kiralama ve satış hizmetleri sunan en büyük taşımacılık grubu olma özelliği taşıyor.