İzmir Körfezi için uluslararası ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Körfez ve Liman Rehabilitasyon Projesi" kapsamında düzenlediği uluslararası ihalenin ilk aşamasına 6'sı yabancı 12 firmanın 9 teklifle katıldığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Körfezi’nde sığlaşmanın önüne geçilerek "yeniden yüzülebilir" hale getirilmesinin hedeflendiği "Körfez ve Liman Rehabilitasyonu Projesi" kapsamında çıkılan ihaleye Hollanda ve Belçika'dan 2'şer, İtalya ve İngiltere'den birer olmak üzere 12 firma katıldı ve 9 teklif alındı.

Teknik teklifi yeterli olan firmaların mali teklifleri katılımcıların huzurunda açılacak ve en yüksek puanı alan firma ile sözleşme imzalanacak.

İhaleyi kazanan firma, 1 yıl içinde taranan malzemelerin geri kazanım alanına-doğal yaşam adalarına en uygun yöntemle aktarılması ve doğal yaşam adaları ile ilgili tasarım ve uygulama projelerini hazırlayacak.

Danışmanlık ihalesine Yüksel Proje, Artı Proje, ECAP Mühendislik Müşavirlik, SJS Engineering (İtalya), Arcadis Nederland B.V (Hollanda) ile Tümaş Türk AŞ iş ortaklığı, Royal Haskoning HDV (Hollanda), Ove Arup (Hollanda)- Partners İnternational (İngiltere) ile Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. iş ortaklığı, Moffatt Nichol (İngiltere) ile Fugro Sial Yer Bilimleri iş ortaklığı ve Antea Belgium (Belçika) firmaları katıldı.

Vira Haber