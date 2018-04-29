Mega yatlar Ataköy Marina'ya demirledi

İstanbul’u, turizm sektöründeki rakip şehirlerarasında farklı bir konuma taşıyacak olan İstanbul Turizm Merkezi’nin içerisinde yer alan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’na, mega yatlar gelmeye başladı.

Türkiye’de, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip ilk mega yat limanı olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda, Nisan ayı içinde çoğunluğu yabancı bandıralı mega yatlar konakladı.

İstanbul’u yat turizminde önemli bir destinasyon haline getiren Ataköy Marina Mega Yat Limanı, sadece Türk karasularındaki tekneler için değil, aynı zamanda tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasındaki tekne sahipleri için de çok özel bir adres olma özelliğine sahip.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10’unu bile değerlendiremeyen Türkiye’nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine katkı sağlayacak.

Mega Yat Limanı ile pek çok özel yapım, seçkin tekne artık rahatlıkla İstanbul’a uğrayabilecek. Liman sayesinde bu özel tekneler kış aylarını da İstanbul’da geçirme imkânına kavuşurken, her türlü bakım ve onarım işlerini de burada yaptırabilecek.

Dünyanın önemli yat bağlama bölgelerinden Akdeniz’de, 1.499 marinada yaklaşık 536 bin 500 tekne kapasitesi bulunuyor.

4 bin 668 km kıyı uzunluğu olan Fransa 370 marinada, 180 bin bağlama kapasitesi ile ilk sırada yer alırken, 8 bin km kıyı uzunluğu olan İtalya 500 marinada 170 bin, 4 bin 964 km kıyı uzunluğu olan İspanya 360 marinada 130 bin bağlama kapasitesi ile diğer sıraları izliyor. 8 bin 333 km kıyı uzunluğuna sahip Türkiye ise 75 marinada 18 bin 422 bağlama kapasitesi ile 4. sırada yer alıyor.

Türkiye, 2000 kişiye 1 tekne ile Kişi Başına Düşen Tekne Sayısı açısından denize sahili olmayan Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerin bile çok gerisinde kalıyor.

Dünyada yat siparişlerine bakıldığında yüksek gelir grubunun verdiği mega yat siparişlerinde hızlı bir yükseliş göze çarpıyor. 25 metre üstü yatlar Megayat/Süperyat, 90 metre üstündekiler ise Gigayat/Terayat olarak tanımlanıyor.

180 metre uzunluğundaki Azzam isimli yat dünyanın en büyük yatı olarak biliniyor. Yatın sahibinin Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup biri olduğu düşünülüyor. Azzam, Rus oligark Roman Abramoviç’in 163,5 metrelik yatı Eclipse’i geçerek en uzun yat unvanını almayı başardı.

Mega yatlar, deniz turizminden elde edilen gelire çok önemli katkılar sağlıyor. Bir mega yatın 1 günlük bağlama fiyatı, 8 metre uzunluğundaki bir yatın yıllık bağlamasına eşit oluyor. Mega yatın bir marinaya yıllık bağlama fiyatı ise (12m x 4m) ölçülerinde 30 adet yatın yıllık bağlama fiyatına ulaşıyor. Yine bir megayatın 1 aylık elektrik gideri 210 bin dolara ulaşabiliyor.

Megayat Charter pazarının tahmini büyüklüğünün 5 milyar 800 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bir megayatın haftalık kiralama bedeli 500 ile 1 milyon 300 bin dolar arasında değişebiliyor. Bu kiralama bedeline marina konaklaması, yakıt, kumanya, giriş-çıkış işlemleri gibi giderler dahil olmuyor.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı, 167 bin metrekare korunmuş (liman içi) su yüzeyi alanına sahip. Tesiste, dalgakıran toplam uzunluğu 1,5 kilometre, liman içi derinliği 6 metre. Mendirek ve rıhtımlar betonarme T duvar ile oluşturulurken, yüzer iskeleler de betondan imal edildi. Liman, 25 metreden 100 metreye kadar motor yacht, sailing yacht veya catamaran tipinde teknelere hizmet verebiliyor. Yüzer iskelelerde 25 metre ile 35 metre arası, ana mendirek ve rıhtıma ise 35 metreden büyük tekneler bağlanabiliyor. Mega Yat Limanı, özellikle güvenli bağlama yeri ve karaya çekilebilme sıkıntısı çeken 30 metre üzerindeki tekneler için çok önemli bir adres. Mega Yat Limanı’nda, kısa ve uzun süreli bağlama imkanı, palamar hizmeti 7/24, dalgıçlık hizmetleri, 63 Amperden 630 Ampere kadar elektrik hizmeti, pis su ve sintine tanklarının boşaltılması, tuvalet ve duş, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV bağlantısı, fiber optik ile Kablosuz internet erişimi, kapalı otopark, akaryakıt istasyonu (7/24), market hizmetleri sunuluyor. Havalimanı başta olmak üzere birçok deniz ve kara ulaşım aracına yakınlığı dolayısıyla büyük bir lokasyon avantajına sahip olan Ataköy Marina, mega yat marinasının da eklenmesiyle Türk denizciliği adına büyük bir adım atmış oldu. Ataköy Marina yeni açılan Mega Yat Limanı ile birlikte tekne boylarına bağlı olarak toplam 1000 tekneye denizde bağlama yeri sağlayabilecek kapasiteye ulaştı.

Vira Haber