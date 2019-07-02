DP World şimdi de Topaz'ı satın aldı

DP World, deniz lojistiği taşımacılığı yapan Topaz Enerji ve Denizcilik'i bünyesine kattı. 2012'den beri Topaz'ın CEO'su olan René Kofod-Olsen satın almayı doğruladı.

Topaz Energy and Marine'i bünyesine katan DP World’ün satın alma işlemi için 1 milyar ABD doları ödeme yapacağı belirtiliyor. Topaz Energy and Marine, Rönesans Hizmetleri ve fonun Standard Chartered'in özel sermaye departmanının bir parçası olan Affirma Capital’in bir şirketi ve DP World gibi Topaz da Dubai'de bulunuyor.

Topaz, küresel enerji endüstrisinde lider uluslararası lojistik şirketi olarak tanınıyor ve şirket, ağırlıklı olarak Hazar Denizi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) ve Batı Afrika bölgelerinde olmak üzere 117 gemiden oluşan modern ve çok yönlü bir filo işletiyor.

DP World Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem, ,DP World'ün denizcilik lojistik hizmetlerinde dünya lideri bir operatör olma konumunu daha da güçlendiren Topaz'ı satın alındığını açıkladı. Suleyam DP World Group’un son yıllarda, deniz lojistiği sektörüne yatırım yaptığını açıkladı.

DP World Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem,"Bu son satın alma, dünya genelinde 300'den fazla gemiyi barındıran P&O Denizcilik Hizmetlerimizin, POMS'un faaliyetlerini tamamlıyor. Bu yenilikçi yaklaşımın, artan ölçekle birlikte, Topaz ve P&O Denizcilik Hizmetlerinin bir araya getirilmesinde verimlilik ve kazanç artışı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu yeni ortaklık DP World'ün yeni iş alanlarını daha kapsamlı bir şekilde keşfetmesine, örneğin Doğu-Batı ticaret koridorunda Azerbaycan üzerinden transit geçiş hacimlerini artırmaya kapı açıyor." dedi.

Topaz’ın BP, Chevron, Dragon Oil, Dubai Petroleum, ExxonMobil ve Tengizchevroil dahil olmak üzere önde gelen uluslararası ve ulusal petrol şirketleri ile uzun süredir devam eden ilişkileri bulunuyor.

Nakliye şirketlerini bünyesine katan DP Word geçen yıl ağustos ayında, Danimarkalı havayolu şirketi Unifeeder'i sermaye fonu Nordic Capital'den aldı. Daha sonra, P&O Denizcilik Hizmetleri de Şubat 2019 tarihli bir anlaşmada birleştirildi.

DP World’ün yeni satın aldığı Topaz'ı P&O Denizcilik Hizmetlerine entegre edeceği belirtildi.

Vira Haber