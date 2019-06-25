Filipinler fırkateynlerini seneye teslim alacak

Filipin Donanması (Philippine Navy/PN) Komutan Yardımcısı Amiral Robert Empedrad’ın açıklamasına göre ülkenin ilk güdümlü roket fırkateynlerinin gelecek yıl Nisan ve Eylül’de teslim edilecek.

Savunma Bakanlığı, silah sistemleri de dahil olmak üzere BRP Jose Rizal ve BRP Antonio Luna için 18 milyar Filipin Pezosu değerinde kontrat imzalamıştı.

Bu gemiler, satıhtan havaya, satıhtan satıha füze, torpil, rampa ve silah sistemleri ve dört boyutlu muharebe için kullanılan sensörlere sahip. Gemiler 351 feet uzunluğunda, 46 feet genişliğinde ve maksimum 25 deniz mili hızına sahip. 15 deniz mili seyir süratinde dört bin 500 deniz miliyle gidebilen gemiler, 30 gün boyunca operasyonel varlığını sürdürebiliyor. Ayrıca, Deniz Durumu 7'ye kadar deniz koşullarına ya da altı ila dokuz metre yükseklikteki dalgalara dayanabilir.

Vira Haber