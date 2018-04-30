DP World Yarımca'dan çocuklara özel yelekler

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği giderek önem kazanan bir konu. Bu konuda yeni yasal düzenlemeler yapıldı, ancak eğitimin de kazaları önlemekte çok önemli bir rolü var. 2015'ten beri her sene 28 Nisan'da Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlanıyor, farkındalık yaratmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

DP World Yarımca da bu yıl 28 Nisan'da miniklerin güvenliğine yönelik bir etkinlik düzenledi. DP World Yarımca Liman'ının İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları, Körfez bölgesindeki pilot okul Mimar Sinan İlkokulunda 1000 adet reflektörlü yelek dağıttı. Reflektörlü yelekler, özellikle kış aylarında, karanlıkta okula giden veya okuldan dönen çocukların trafikte farkedilmesini sağlayacak.

DP World Yarımca uzmanları ayrıca çocuklara 15 dakikalık bir İSG ve çevre koruma farkındalık eğitimi verdiler. Eğitimin içeriği uzmanların yardımıyla ilkokul çocuklarına uygun olarak hazırlandı.

Çocuklara sağlık ve güvenlikten bahsedecek olan DP World Yarımca İSG ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam, "Çocukların hem kendi, hem de arkadaşlarının güvenliklerini sağlama ve çevreyi koruma bilincini erken yaşlarda vermek çok önemli" dedi.

DP World Yarımca proaktif ve üretken bir iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi benimsemiş olup, geleneksel yaklaşımın aksine iş güvenliğinin varılacak bir amaç değil sürdürülebilir işimizin önemli bir parça olarak konumlamaktadır. Tüm tarafların bir görev olarak üstlendiği, çalışanlarımızın çözüme katkı sunduğu biirşirket kültürünü benimsiyoruz. Bu doğrultuda düzenli olarak tüm paydaşlarımıza farkındalık yaratacak, önemini anlatan eğitimler düzenliyoruz. İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetiminin bütün süreçlerimizin bir parçası olduğu bilinciyle haraket edilmektedir.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams; “Proaktif ve verimli iş güvenliği ve sağlığı yönetimi yaklaşımını benimseyerek, güvenliği sürdürülebilir işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çocuklara erken yaştan itibaren güvenliğin önemi, yararı ve güvenliği sağlamaya yönelik eylemleri anlamalarına yardımcı olan eğitimi desteklemekten çok memnunuz. Erken yaşlarda, hem kendilerinin hem de arkadaşlarının güvenliğini nasıl sağlayacağı ve çevreyi nasıl koruyacağı konusunda farkındalık yaratmak çok önemlidir” dedi.













Vira Haber

