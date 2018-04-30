Dragon İlkbahar Serisinin 4. Ayak yarışları gerçekleşti
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından Milta Bodrum Marina işbirliği ile düzenlenen Dragon İlkbahar Serisinin IV. Ayak yarışları 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.
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2018 Dragon İlkbahar Serisinin sonuna doğru yaklaştığımız hafta sonundan detaylar şöyle;
7 Dragonun kaydının alındığı Cumartesi günü, ilk start olumsuz hava şartlar nedeniyle planlanan zamandan 3 saat sonra verilebildi. Art arda yapılan 2 yarışın sonrasında karaya dönen filo günü yorgun ama keyifli sonlandırdı.
Pazar günü aynı şansı yakalayamayan ekipler tek bir yarış sonrasında Dragonlarını karaya çekmek üzere Marinaya dönüş yaptı.
Serinin son yarışı olan Erol Kapkın Trofesi 18-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Yarış Sonuçları;
Birinci: TUR 52 Therapie
İkinci: TUR 1211 Provezza Blue
Üçüncü: TUR 49 Champagne
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