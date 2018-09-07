DP World Yarımca’ya 202 milyon liralık teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre sektörlerde teşvik alan firmalar belli oldu. Kocaeli’de 24 firma yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanırken, bu teşviklerin en büyüğünü Gübretaş ve DP World Yarımca aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, tarım sektöründe 32, madencilik sektöründe 11, imalat sektöründe 313, enerji sektöründe 84, hizmet sektöründe 130 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi. Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

KOCAELİ'DE 2 FİRMA TEŞVİK ALDI

Kocaeli’de 24 firma yatırım teşvik belgesi aldı. Bu teşviklerin en büyüğünü Gübretaş ve DP World Yarımca aldı. Başiskele’de liman yatırımı yapacak olan Gübretaş, 235 milyon lira teşvik aldı. Gübretaş bu teşvikle 23 kişiye istihdam sağlayacak. DP World Yarımca ise aldığı 202 milyona liralık teşvik sonrası yapacağı yatırımla 350 kişiye istihdam sağlayacak.

Vira Haber