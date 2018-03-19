Dragon İlkbahar Serisinin III. Ayak yarışları gerçekleşti

Serinin II. Ayak yarışlarında rüzgar engeline takılan Dragoncular için bu ayakta beklenti yüksek idi. Alınan meteoroloji raporları cumartesi günü için yarış imkanı verirken pazar günü için aynı şeyi söylemek maalesef imkansızdı.



8 Dragonun kaydının alındığı hafta sonunda;

Cumartesi günü ardı ardına 3 adet orsa-pupa yarışı yapıldı. Günün bitiminde karaya dönen yarışçılar pazar günü için verilen tahmini rüzgar hızının 40 – 45 knot aralığında olması sebebiyle teknelerini karaya çekme kararı aldılar.

Pazar sabahı rüzgara teslim olan Bodrum’da yürümek bile artık zordu….



Yarış Sonuçları;

Birinci: TUR 1211 Provezza

İkinci: TUR 54 Akmetal

Üçüncü: TUR 52 Therapie



Vira Haber

