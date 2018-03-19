Yelkenler Çanakkale Şehitleri için açıldı

17-18 Mart tarihinde gerçekleşen yarışta Palamut Group ve CPM Yazılım ana sponsorluğunda oluşturulan Palamut & CPM yelken takımı IRC2 grubunda ikinciliği göğüsledi. Palamut & CPM yelken takımı, Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimiz için yelken açtı.

17 Mart Cumartesi günü startı verilen Çanakkale Zaferi Kupası nefes kesen mücadelelere imza attı. Targan Hazarhun liderliğinde hızlı bir başlangıç yapan Palamut & CPM yelken takımı, yarışın 2. etabını birinci olarak tamamlarken genel klasmanda ikinci oldu.

Çanakkale Zaferi Kupası’nda ikinci etap startı 18 Mart Pazar günü verildi. Start öncesinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Özdem Koçer’in de hazır bulunduğu Çanakkale Deniz Şehitleri’ni anma töreni gerçekleştirildi. Anma töreni sırasında aziz şehitlerimiz için pankart açan Palamut & CPM yelken takımı, 2. Etapta elde ettiği birinciliği şehitlere armağan etti.

Vira Haber