Dream Cruises'ın Global 2 inşaatı başladı

Genting Hong Kong'un başkanı ve CEO'su Tan Sri Lim Kok Thay, MV Werften, dünyanın en büyük ve teknolojik olarak en gelişmiş yolcu gemilerinden biri olarak kabul edilen ve 342 metre uzunluğundaki geminin çelik kesiminin başladığını söyledi.

Genting Hong Kong'un başkanı ve CEO'su Tan Sri Lim Kok Thay, “Üç tersane lokasyonundaki kapsamlı yatırımlarımızın meyve verdiğine seviniyoruz ve Dream Cruises için teknolojik olarak gelişmiş bir başka geminin ilk çelik kesimini şimdiden kutlayabiliyoruz. Yapay zekanın kullanımı sayesinde Global 2, yolcularımıza çok ilginç, modern ve son derece konforlu bir seyahat deneyimi sunacak” açıklamasını yaptı.

Global 2, 2021 yılında teslim edilmesi beklenen “Global Dream” adı altında faaliyete girmesi gereken kardeş gemisi Global 1 ile aynı. Yeni gemi üzerindeki üretim çalışması, MV Werften'in her üç bölgesi arasında bölünüyor. Stralsund'da, daha sonra montaj için özel olarak satın alınan 125 metrelik bir vincin şu anda donatı iskelesinde kurulduğu Wismar'da yapılacak son montaj için yaklaşık 30 büyük bölüm inşa ediliyor. Geminin salma döşenmesi 9 Aralık 2019'da gerçekleşecek ve 342 metre uzunluğundaki geminin teslimatı 2022 için planlandı.

Vira Haber