Dünya bunkercileri İstanbul’da toplanıyor

IMEAK Deniz Ticaret Odası himayesinde 22-24 Ekim tarihlerinde Çırağan Sarayında yapılacak olan dünya bunkerciler birliği (IBIA) yıllık toplantısı 25 ülkeden 250 delegeyle tarihindeki en yüksek katılımla yapılacak.

Toplantının Türkiye’de yapılmasını sağlayan Mustafa Muhtaroğlu Vira Habere verdiği özel demeçte "Tüm dünyaya verdiğimiz muhteşem bir mesaj, bu teveccühden çok memnunuz" dedi. “Başta DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran olmak üzere tüm DTO Yönetimine, konferansa destek veren Bakanlığımıza, katılımcılara hitap edecek olan BIMCO Başkanımız Şadan Kaptanoğlu’na çok teşekkür ederiz” diyen Muhtaroğlu şunları söyledi:

“Bu organizasyonun Türkiye’de yapılmasını sağlayan İSTANBULBUNKER2020 üyeleridir. Bir araya gelerek imrenilecek bir birliktelik sergileyen, ülke menfaatlerini bireysel düşüncelerin üzerine çıkararak örnek bir birliktelik sergileyen grup kurucuları Arkas Bunker, Energy Petrol, Petrol Ofisi, SOCAR ve UNERCO’ya çok teşekkür ederiz. Dünyanın önde gelen yakıt ikmal firmaları ve armatörleri İstanbul’da toplanıyor. Bu müthiş bir başarı ve tüm dünyaya verilen çok önemli bir güven mesajı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye dünyanın en güvenilir, en kaliteli yakıt ikmal ve hizmet merkezi. Bunu bu toplantıyla bir kez daha teyit edip, tüm dünyaya gösteriyoruz ve dünya denizciliğinde bir milat olan IMO 2020 değişimine hazır olduğumuzu böyle seçkin bir kalabalık önünde ilan ediyoruz.”

Vira Haber