Teos Marina tehlikeli durumlara her zaman hazır

Teos Marina’da olası bir tehlikeli duruma karşı acil müdahale planı kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Planı kapsamında deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddeler ile kirlenme riskinden korumak için teorik ve pratik eğitim yapıldı. Teos Marina liman personeli ve MEKE firması yetkilisi Yasin Latif Yazan ve ekibinin de katıldığı tatbikat, dikkatle uygulandı.

Tatbikatta senaryo gereği, manevra esnasında iskeleye çarpan bir teknenin tankında delinme oldu ve denize fuel oil döküldü. Olayı öğrenen Acil Müdahale ekibi olay yerine gerekli malzemeler ile geldi. Denize bariyer serpilerek petrol sızıntısının yayılmasının önüne geçildi. Bariyer çevrilmesinin ardından, denize sızan petrolü temizleme çalışmasında kullanılacak malzeme kısa sürede kuruldu.

Denize bırakılan skimmer denilen yüzey sıyırıcı deniz pompası, bağlı olduğu motopomp vasıtasıyla çalıştırıldı. Vakumlu yüzey temizlik pompası ile deniz yüzeyinde biriken petrol sızıntısı geçici depolama havuzuna çekilerek, deniz yüzeyi petrol sızıntısından temizlendi. Tatbikatın son aşamasında da denizden çekilen atıklar, Teos Marina katı atık depolama sahasına getirilerek buradaki atık tanklarına alındı.

Vira Haber