Enerjisa CEO’su Erdem görevinden ayrıldı

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji A.Ş.’nin 2018 yılından bu yana CEO’luk görevini üstlenen Ziya Erdem, 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldı.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Topluluğumuz için stratejik öneme sahip olan Enerjisa Enerji A.Ş., güçlü altyapısı ve alanındaki uzmanlığını, inovatif iş modelleri ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla birleştirerek, Türkiye'nin yeni nesil lider enerji şirketi haline gelmiştir. Başarılı halka arzını takiben, Enerjisa Enerji'nin, hem finansal hem de operasyonel olarak güçlü sonuçlar elde ederek, tüm paydaşlarına ve hissedarlarına değer yaratmasında ve özellikle büyümeye yönelik teknolojik ürün ve hizmetlerin gelişimine dair stratejik yol haritası hazırlığında büyük katkısı olan Ziya Erdem'e teşekkür ediyor, kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum. Yeni dönemde CEO'luk görevini devralacak olan Murat Pınar'ın da, Enerjisa Enerji A.Ş.'yi dünya çapında örnek gösterilecek bir şirket haline getirme vizyonumuza yönelik yolculuğumuzda, büyük Enerjisa ekibine başarıyla liderlik edeceğine inanıyorum.” dedi.

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erik Rene C. Depluet ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ziya Erdem'e halka arz sonrası süreçte finansal ve operasyonel başarıyı sürdürmeye olan katkısından ve tüm başarılı çalışmalarından dolayı Enerjisa Enerji adına teşekkür ediyorum. Murat Pınar'a da yeni görevinde başarılar diliyor, derin bilgi ve tecrübesiyle Enerjisa Enerji'ye başarıyla liderlik edeceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

Vira Haber