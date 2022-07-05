Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi Evergreen, İlk Yolculuğuna Başlıyor

Çin yapımı dünyanın en büyük konteyner gemisi, bugün Çin’in Ningbo Zhoushan Limanı’nda rıhtıma yanaştı. “Evergreen” isimli gemi, Çin’in tamamen kendi imkanlarıyla tasarlayıp inşa ettiği bir konteyner gemisi. “Evergreen”, dünyanın en büyük konteyner gemisi olarak, 399,9 metre uzunluğa sahip ve dünyada mevcut en büyük uçak gemisinden 60 metre daha uzun.

Geminin güvertesi, 24 bin metrekareyle 3,5 standart futbol sahasına denk geliyor. Geminin en büyük konteyner kapasitesi 24 bin 4 TEU’ye ulaştı. Çin’in güneyindeki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo Zhoushan Limanı, yükleme boşaltma kapasiteleri bakımından dünyanın en büyük limanı olarak biliniyor