YYachts, Zamansız Tasarımıyla Denizcilikte Ezber Bozuyor!

Üstün Alman teknolojisini İtalyan estetiği ve İskandinav tarzıyla birleştiren YYachts modelleri, modüler ve kişiye özel olarak uyarlanabilen iç dizaynı ve kullanışlı alanlarıyla ezber bozuyor.

Yelkenciliği basitleştirerek özgürlük hissini konforla buluşturmak üzere yola çıkan dünyaca ünlü YYachts, karbon fiberden yapılan lüks yelkenli modelleri ile konfordan ödün vermeden, tüm temel denizcilik ihtiyaçlarına cevap veren lüks teknelere imza atıyor. Son teknolojiyle donatılmış mükemmel Alman mühendisliğinin eseri olan YYachts modelleri, olağanüstü İtalyan tasarımı ve sadeliğiyle ünlü İskandinav tarzıyla deniz tutkunlarını cezbediyor.

Yelkenciliğe zamansız ve modern bir dokunuş

Geniş gövde yapısı, kullanışlı dış alanları ve sıcak iç dizaynı ile bir yelkenliden çok daha fazlasını sunan YYachts modelleri, David Chipperfield, Bill Tripp, Lorenzo Argento, Design Unlimited, Surge Projects, Norm Architects gibi dünyanın en ünlü tasarımcıları tarafından dizayn ediliyor. Dekorasyonunda ahşabın sıcaklığından yararlanılan YYachts yelkenlileri, zamansız ve modern tarzıyla dikkat çekerken, lüks iç mekân tasarımıyla fark yaratıyor. Her alanı kişiye özel olarak değiştirilebilen modüler yapıya sahip olarak tasarlanan yelkenliler, sipariş aşamasında sahibinin kişisel zevkine göre düzenlenebiliyor ve mutfağından yatak odasına tüm yerleşim yeri değiştirilebiliyor. YYachts, ayrıca iç tasarımına ait renk, döşeme ve materyallerinde de seçim yapabilme imkânı sağlıyor.

Y7 modeli ödüllü iç tasarımıyla çok tercih ediliyor

Kolay kullanım, mükemmel performans ve tamamen sahibine özel iç tasarımıyla Y7, YYatchs’ın en çok tercih edilen modellerinden biri. 2020 yılında Wallpaper Design tarafından onaylanan 21 metre uzunluğundaki Y7’nin ödüllü master kabin tasarımı, geniş alanları, ahşap detayları ve benzersiz aydınlığa sahip iç mekânıyla öne çıkıyor. Tüm odalarının kapıları ve döşeme yüzeyleri denizciliği anımsatacak şekilde yuvarlatılan Y7, dikey antre pencerelerinden gelen bol doğal ışıklı panoramik bir oturma odasına sahip. Rahat dinlenme ve yemek alanlarıyla tüm aileye konfor sağlayan YYachts’ın Y7 modeli, U şeklindeki açık mutfağı indüksiyon ocak, fırın, entegre bulaşık makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu çekmecesi gibi en iyi cihazlarla donatılmış. Yatak odasında ebeveyn banyosu bulunan Y7’de, dört ayrı opsiyonda yerleşim yeri seçimi yapılabiliyor.

Türkiye’de Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş distribütörlüğünde sipariş alan ve tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretilen YYachts yelkenlilerinin teslimi, bir yıl içinde gerçekleştiriliyor.