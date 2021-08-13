Dünyanın en yoğun üçüncü limanı için Çin'den kısmi kapatma kararı

Bloomberg HT'nin haberine göre, Çin, çalışanlardan birinin koronavirüse yakalanmasının ardından dünyanın en büyük üçüncü konteyner limanını kısmi olarak kapatıyor. Kısmi kapanmayla birlikte halihazırda hassas olan tedarik zinciri ve küresel ticaretin sekteye uğrama riski artıyor.

GardaWorld’ün hesaplamalarına göre, Ningbo-Zhoushan limanının Meishan terminali limandaki konteyner kargolarının yüzde 25’inin geçtiği terminal ve kapatılması kargoların gönderilmesini ciddi bir şekilde etkileyebilir.

Şenzen’deki Yantian limanının koronavirüsten dolayı kapatılmasından sonra Meishan terminalinin kapatılması son aylarda yaşanan ikinci kapatma oldu. Piyasalar ise salgından dolayı etkilenen mal tedarikinin bu kapanmalar ile daha fazla ektileneceğinden endişeli.

Lloyd’un denizcilik listesine göre, Ningbo-Zhoushan limanı Şangay’dan sonra Çin’in en yoğun limanlarından biri ve dünyadaki en yoğun üçüncü liman.

Fiyatlar en fazla Çin-Avrupa rotasında arttı

Bloomberg HT’ye Haziran ayında konuşan kaynaklar, Türkiye’den Livorno’ya navlunun 1.000 Euro, Çin’den Livorno’ya navlunun ise 9.000 dolar olduğunu belirterek böyle bir durumda Türkiye’nin ciddi bir rekabet avantajı olduğunu söylemişlerdi.

Fitch Ratings’e göre, salgın döneminde en fazla fiyat artışı neredeyse 4 kattan fazla artışla Çin-Avrupa rotasında gerçekleşti.

2020’nin Mart ayında 1.500 dolar civarında olan 40’lık konteyner fiyatı bugün 8.000 doların üzerine çıkarken en önemli rotalardan biri olan Çin-ABD tarafında ise fiyatlar 1.300 dolardan 4.300 dolara çıktı.

Vira Haber