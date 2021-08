Karbon Peeling ile Güzelliğinize Güzellik Katın

Karbon peeling gibi günümüzde birçok yöntem kadınların güzelliğine ve kişisel bakımına destek olan birçok yöntem vardır. Bu yöntemler ile sizler de kişisel bakımlarınızı yaparken daha bakımlı ve daha güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz. Karbon peeling gibi benzeri yöntemler ile kendinizi daha bakımlı ve daha özel hissedebilirsiniz.

Karbon Peeling Kimlere Uygulanır?

Cilt bakımında etkili bir yöntem olan karbon peeling, temiz ve bakımlı cilde sahip olmak için rağbet gören bir yöntemdir. Akne ve güneş kaynaklı oluşmuş cilt lekeleri olan, yaşlanmaya bağlı oluşmuş kırışıklıkları olan, akne sorunları olan ya da aşırı yağlanma problemi olan kişilere sık sık uygulanabilen etkili bir yöntemdir. Cildi temizlerken aynı zamanda cildin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Karbon Peeling Fiyatları

Birçok işlemde olduğu gibi karbon peeling fiyatları da kişiden kişiye ve işlemin yapılacağı merkezden merkeze farklılık gösterir. Her merkezin fiyat politikası farklı olduğu gibi her kişinin ihtiyaç duyacağı karbon peeling bakımı da farklılık gösterir. Öyle ki; bazı durumlarda ek işlemlere ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla da her merkez uygulanacak işleme göre kişiye özel fiyat teklifleri sunar.

Lazer Epilasyon Nedir?

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en sağlıklı ve kalıcı yöntemi olan lazer epilasyon yöntemi tüm vücuda uygulanabilir bir yöntemdir. Lazer ışınlarından oluşturulmuş ışın demetleri, lazer epilasyon cihazı ile deri altına gönderilir. Bu işlem deriye zarar vermemekle birlikte doğrudan kıl köküne odaklanır ve kıl kökünü kurutarak uygulama bölgesinde bir daha kıl çıkmasını engeller.

Lazer Epilasyon Nasıl yapılır?

Lazer epilasyon uygulaması basit olsa da bazı püf noktaları vardır. Öncelikle uygulama bölgesindeki kıllara en az 15 gün müdahale edilmemiş olmalıdır. Uygulama sırasında kıl boyları jilet ile kısaltılır ve bölge temizlenerek kurutulur. Temiz ve kuru cilt üzerine jel sürülür. Daha sonrasında cihaz, ten rengi ve kıl kökü özelliklerine göre saniyelik ışın atışları yaparak deri taranır.

Lazer Epilasyon Yöntemleri Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte aynı zamanda günümüzde merkezlerde tercih edilen lazer epilasyon yöntemleri de çeşitli hale gelmiştir. Diode lazer, Alexandrite lazer ve Nd yag lazer en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemleridir. Bu cihazlar kalıcı sonuçları hedeflemeye yönelik sisteme sahip olsa da her ten renginde ve kıl köküne göre farklı sonuçlar verebilir.

Ameliyatsız Yüz Germe Nasıl Uygulanır?

Ameliyatsız yüz germe işlemi, son dönemlerde kadın ve erkeklere yüz bölgesindeki sarkmaları toparlamak için uygulanan bir estetik yöntemidir. Birçok farklı uygulama yöntemi vardır. Bu yöntemler arasında ciltteki soruna göre en doğru ve etkili yöntem belirlenir. Daha sonrasında ise o yöntemin gereklilikleri doğrultusunda uygulamalar yapılır.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimlere Uygulanır?

Genel itibari ile özellikle 40 ila 50 yaş arasına gelmiş olan kadın ve erkeklerin yaptırmış olduğu bir işlemdir. Yüz ve boyun bölgesinde sarkma ve deformasyon sorunları olan kişilere uygulanan ameliyatsız yüz germe işlemleri, cerrahi yöntemler gerektirmez. Böylece kısa sürede özellikle yüz bölgesinde meydana gelen sarkmalar kısa sürede kesisiz şekilde giderilir.

Ameliyatsız Yüz Germe Yöntemleri ve Fiyatları Nelerdir?

İple yüz germe, askı ile yüz germe, fokus ultrason ile yüz germe, thermage ile yüz germe, altın iğne, endopeel uygulaması ve örümcek ağı en yaygın kullanılan ameliyatsız yüz germe yöntemleridir. Bu yöntemler arasında hastanın şikâyet yoğunluğuna en uygun yöntem tercih edilir. Dolayısıyla da fiyatlar, kullanılan yönteme göre farklılık gösterir. Ameliyatsız yüz germe işleminde tek bir fiyat bilgisi vermek mümkün ve etik değildir.