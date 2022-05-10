Dünyanın İlk SKF Marine Semineri Yapıldı

Dünyada ilk SKF Marine semineri olma özelliği taşıyan seminer SKF Türk Teknik Müdürü Burak Kasımoğlu ve İLKFER Grup Kurucu Ortağı Müh. İlker Meşe’nin açılış konuşmasıyla başladı.

SKF’nin neler yaptığına ve hangi sektörlere hitap ettiğine dair bilgiler veren SKF Türk Teknik Müdürü Burak Kasımoğlu, 40’ın üzerinde endüstri alanında ürün ve servis hizmeti verdiklerini kaydetti. Denizcilik sektörü ile birlikte çimento, madencilik ve demir-çeliğe kadar birçok alanda aktif olduklarını ifade eden Kasımoğlu, “SKF’nin en çok bilinen ürünü rulmanlar ve rulman üniteleri… Ancak bununla birlikte keçe ve sızdırmazlık çözümleri, yağlama sistemleri, yağlayıcılar ve aynı zamanda müşteri sahasında testlerini gerçekleştirmiş olduğu diğer mekanik servis işleriyle endüstride sizlerle birlikte yer alıyoruz” diye konuştu.

SKF’nin rulvan ve diğer birçok alanda lider olduğunu söyleyen Kasımoğlu, bu başarıyı devam ettirebilmek adına her daim yeni teknolojileri ve uygulamaya özel rekabetçi ürünleri müşterileri ile buluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Kasımoğlu, konuşmasının devamında şöyle konuştu: “Hizmetlerimizi en iyi kalite ve sıfır hata prensibiyle yapmaya çalışıyoruz. Burada üretim kadar tedarik zincirini yönetmek de çok önemli. Dolayısıyla çok iyi bir tedarik ağıyla bu ürünleri sunmaya gayret gösteriyoruz. Birde bizim döner ekipman performansı dediğimiz bir modelimiz var. Bütün müşterilerimizin en büyük beklentisi daha yüksek performans ve daha düşük maliyet. SKF, tüm bunları sağlamak adına kontrat bazlı çalışma modelleri sunuyor. Burada döner ekipman performansını arttırmaya çalışırken maliyetleri milimize ederek daha güvenli bir çalışma ortamı da sağlamaya çalışıyoruz.”

1907 yılında ilk rulvan üretici olarak kurulan SKF’yi rakamlar bazında değerlendiren Kasımoğlu, firmanın 41 bin çalışanı ve 91 farklı ülkede üretim tesisi olduğunu kaydetti. 130 ülkede faaliyet gösteren SKF’nin 2020 yılı cirosunun 7,5 olduğunu ve 17 bin distribütörü ile çok geniş bir coğrafi dağılımla en yakın noktada müşterileriyle olmaya çalıştığını dile getirdi.

İKFER Grup Kurucu Ortağı Müh. İlker Meşe’nin konuşması ile devam eden seminer Denizcilik Sektöründe Zorluklar ve Çözümler, Gemilerde Durum İzleme, Gemiler için Bakım Araçları & Kaplinler, SKF Marine Servis ve Çözümleri ile Sahte Rulman ve Riskleri oturumları ile son buldu.

Vira Haber