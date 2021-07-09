Dünyanın İlk Su Altı Çiftliğinde Meyve Sebze Üretimi Tekrar Başladı

2012 yılında Ocean Reef Group tarafından İtalya'nın Noli sahilinde 6 su altı serasından oluşan bir yapı inşa edildi. Projede adım adım fesleğen gibi çeşitli otlar, salata, domates, kabak, fasulye, yeşil bezelye, aloe vera, mantar ve çilek ekilmeye başlandı.

Nemo's Garden proje koordinatörü Gianni Fontanesi, "Her yıl biyosferler için yeni olası uygulamalar keşfediyoruz" diyor. Bunlar arasında eko-turizm, balık yetiştiriciliği, deniz yosunu yetiştiriciliği veya vahşi yaşam araştırmalarını izlemek için bilimsel araştırma laboratuvarları veya su altı istasyonları bulunuyor.

Ekim 2019'da ciddi fırtınadan hasar alan yapı tamamen durdurulmaya çok yakındı. Ekip, çiftliği aktif tutmak için denizin dibine demirlemiş altı hava dolu su altı kapsülüne hayat vermek için çalıştı.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle habitat aylarca korumasız bırakıldı. Yine de yapı kendini korudu ve çiftlik her zamankinden daha dayanıklı bir şekilde yeniden açıldı.

Kaynak: Euronews