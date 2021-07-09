Med Marine, Abu Dhabi'ye 2'inci Römorkörü Gönderecek

Abu Dhabi Ports’a ait Safeen Grup ve Med Marine; Abu Dhabi Limanı'nın artan hizmet ihtiyacını karşılamak üzere, ikinci MED-A2360 serisi römorkör teslimi için sözleşme imzaladı.

MED-A2360, Robert Allan Ltd. tarafından Med Marine için özel olarak tasarlanmış bir Ramparts 2300-MM römorkörüdür. Römorkör, verimli gemi manevrası ve genel amaçlı çeki yeteneğine sahip çok yönlü, kompakt ASD tasarımı nedeniyle Safeen tarafından tercih edilen römorkör Temmuz 2021'de teslim edilecek.

Med Marine, aynı tasarımın 50 TBP versiyonundan 6 adet inşa etti, bunların bir kısmı yakın zamanda satıldı, diğerleri ise Med Marine'in kendi filosunun bir parçası olarak hizmet veriyor.

Satışa ilişkin konuşan Med Marine İş Geliştirme Müdürü Muhammet Gökhan, "En çok satan modellerimizden MED-A2360 sınıfı römorkörümüzü yeniden sipariş eden Abu Dhabi Ports ile işbirliğimizi sürdürmekten dolayı gururluyuz. Müşterilerimizin siparişlerini tekrar etmeleri, Med Marine olarak doğru yönde ilerlediğimizi teyit etmesi açısından bizler için önem taşıyor.”

SAFEEN Group'un Deniz Hizmetleri Operasyonlarından Sorumlu Müdür Vekili Kaptan Salem Al Menhali ise, "SAFEEN'in filosunun bir parçası olarak Med Marine'in MED-A2360 römorkörünü satın aldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Filomuza manevra ve kıyı operasyonlarında bir dizi ultra modern yenilik içeren yeni bir römorkörün eklenmesi, Abu Dhabi limanlarında, bölge içinde ve küresel olarak faaliyet gösteren müşterilerimize sunduğumuz birinci sınıf entegre hizmetlerimizi daha da geliştiriyor."

Aynı tasarımın 2350 ASD römorkörünün 50TBP versiyonuna ait 360 derece sanal turu, aşağıdaki adresten görüntüleyebilirsiniz: https://medmarine.com.tr/tour/med26/index.html

MED-A2360 römorkörünün özellikleri;

LOA 23,00 m

BEAM 10,90 m

DEPTH 4,4 m

DRAFT 5,05 m

BOLLARD PULL 60 ton

SPEED 12 knots (approx.)

MAIN ENGINE 2 x CAT 3512, 2 x 1.765 Kw @ 1.800 rpm

PROPELLER 2 x KONGSBERG US205 P20 FP with 2.400 dia

FORE TOWING WINCH THR MARINE EFTW 300 kN

DECK CRANE TOIMIL MARINE / T12505M/3 SWL 1,03 tons at 10,1 m

GENERATOR SET 2 x CATERPILLAR C4.4 86ekW

FIFI E SYSTEM 1 x 1400 m3/hr. Pump, 2 x 1200 m3/hr foam / water monitors

ACCOMMODATION 6 persons

Vira Haber