Türkiye Akdeniz'de Petrol Aramak İçin Başvuru Yaptı

Türkiye Petrolleri AO, Akdeniz'de Türk karasuları içinde pafta ile belirli üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Mersin açıklarında

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre söz konusu alanlar Mersin ili Silifke ilçesi açıklarında, ancak Mersin körfezi içinde yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre MAPEG'e yapılan petrol arama ruhsatı başvurusunda, arama alanlarının; P32-cl, P32-a3 ve P32-d paftalarda yer aldığı belirtildi.

Vira Haber