Dünya’nın Son Transatlantiği SS United States

Bu yazım, dünyanın son transatlantiği SS United States’i hatırlatmak içindir; Amerika için “Big U” idi. Amerika için “Queen of the Seas” idi.

“Terkedilmiş Amerika- SS United States”-“Abandoned America – SS United States” denildi. Atlantik Okyonosu’nun transatlantik tipi son yolcu gemisi idi. Onun içindir ki “The Last Ocean Liner” olarak da anıldı.

Bir zamanların Newyork Yolcu terminalinde Atlantik Okyanus’unu aşmış ve yeni bir sefere hazırlanan transatlantikler görülmekte.

Hiçbir transatlantik, Akdeniz’de, Ege’de, Marmara Denizi’nde ve Karadeniz’de görülmedi. Sadece SS United States hariç…

SS United States bir Cunard Line transatlantiği ve en ünlü olanı idi. Mazisi 1879 yılına kadar giden Cunard Steamship Co. Londra’dan gelen yolculara kolaylık sağlamak amacıyla 1919'da İngiltere ana limanını Liverpool'dan Southampton'a taşımıştı. 1920'lerin sonlarında, Almanlar, İtalyanlar ve Fransızlar büyük prestijli gemiler inşa ettiğinde Cunard yeni bir rekabetle karşı karşıya kaldı ve dünyayı saran Büyük Ekonomik Buhran nedeniyle kendi yeni süper gemisinin inşaatını askıya almak zorunda kaldı. 1934'te İngiliz Hükümeti, Cunard'ın Cunard-White Star Line'ı oluşturmak için o zamanlar hasta olan White Star Line ile birleşmesi şartıyla, Queen Mary'yi bitirmesi ve ikinci bir gemi olan Queen Elizabeth'i inşa etmesi için Cunard kredileri teklif etti. Cunard, yeni şirketin üçte ikisine sahipti. Cunard, 1947'de White Star'ın hissesini satın aldı; isim 1950'de Cunard Line'a geri döndü.

II.Dünya Harbi’nin ardından 1950'lerin ortalarında 12 transatlantikten oluşan muhteşem bir filoya sahip hale gelmişti. Ancak şartlar değişiyordu; 1958'den sonra, transatlantik yolcu gemileri, jet uçaklarının piyasaya sürülmesi nedeniyle giderek daha kârsız hale geldi.

1958'de jet uçaklarının piyasaya sürülmesinden sonraki on yıl içinde transatlantikler tüm pazarlarını ve cazibelerini kaybettiler ve satılmaya başladılar.

SS United States Atlantik Okyonosu’nu, Akdeniz’i, Ege Denizi’ni, Marmara Denizi’ni, Karadeniz’i iki defa geçti.. Fakat hep bir römorkör tarafından yedekte çekilerek..

Amerika’dan Türkiye’ye getirildiğinde, deniz tarihi kültürüne sahip binlerce Amerikalı ayağa kalkmıştı.. Sonunda SS United States’i yeniden ABD’ye geri getirdiler.

Türkiye’de hemen her konuda ahkam kesen biri, “Türkiye’den kovduk” diye yazmıştı… “Ne ayıp..” derim…Biraz araştırma yapsaydı, gerçeği görecekti.. Ben ayıplarım…