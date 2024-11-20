DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ

Uluslararası Turistik Ziyaretler Temmuz 2024'e kadar pandemi öncesi seviyelerin %96'sına ulaştı.

Uluslararası turizm, Avrupa'daki güçlü talep ve Asya ve Pasifik'teki pazarların yeniden açılmasıyla Temmuz 2024'e kadar olan yedi ayda pandemi öncesi seviyelerin %96'sına geri döndü.

Madrid, İspanya, 19 Eylül 2024 –

Dünya Turizm Örgütü'nün son Dünya Turizm Barometresine göre, 2024'ün ilk yedi ayında yaklaşık 790 milyon turist uluslararası seyahat etti; bu sayı 2023'e göre yaklaşık %11 daha fazla ve 2019'a göre sadece %4 daha az. Veriler, bu yılın başlangıcında güçlü bir yükselişi işaret ediyor ve ardından daha mütevazı bir ikinci çeyrekle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Bu sonuçlar, devam eden ekonomik ve jeopolitik risklere rağmen Dünya Turizm Örgütü'nün, 2024'te uluslararası seyahatlerde tam bir toparlanma yaşanacağı öngörüsüyle uyumludur.

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili şunları söyledi:

“Uluslararası turizm, sektörün tarihindeki en büyük krizden tamamen kurtulma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Süregelen toparlanma bir dizi ekonomik ve jeopolitik zorluğa rağmen gerçekleşiyor ve uluslararası seyahate olan güçlü talebin yanı sıra hava yolu bağlantılarını artırmanın ve vize kısıtlamalarını hafifletmenin önemini vurguluyor. Bu toparlanma ayrıca turizmin planlamasına ve topluluklar üzerindeki etkilerinin kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalarla birleştirilmesine yönelik olarak artan ihtiyacı da vurguluyor.”