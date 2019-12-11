E-Trend Yatçılık Neel'in de distribütörlü oldu

Danimarka’lı X-Yachts’ı Türkiye’de 10 yıldır temsil eden E-Trend Yatçılık, bir diğer üst düzey dünya markası olan Fransız Neel Trimarans’ın da distribütörlüğünü alarak temsilcisi olduğu marka sayısını ikiye çıkardı.

Bir süredir X-Yachts’la paralel kalite ve prestije sahip bir çok gövdeli markayı portföylerine katmak üzere araştırma yaptıklarını ifade eden E-Trend Yatçılık Genel Müdürü Ahmet Yorgancı, Neel’i; şirketlerinin vizyonunu özetleyen 'ayrıcalıklı marka - mükemmel lokasyon - eksiksiz hizmet' üçlemesinin ilk şartını tam anlamıyla karşılayan, 'ayrıcalıklı' bir marka olduğu için seçtiklerini belirtiyor. Yatvitrininin haberine göre Yorgancı, X-Yachts’ın tek gövdeli yatlarda yaptığını, NEEL’in de çok gövdelilerde yaparak bu kategoriye ilgi duyan denizcilerin, seyir deneyimlerini ve denizden aldıkları topyekûn keyfi bir üst aşamaya taşıdığını da ayrıca vurguluyor.

Neel Trimarans, 26 yıl boyunca Fountaine Pajot katamaranlarının tasarımını yapan, 2003 yılında kendi dizayn edip ürettiği trimaranıyla hem 2004 OSTAR solo transatlantik yarışını, hem de 2005 Rolex FASTNET yarışını kazanan Eric Bruneel tarafından 2010 yılında kuruldu.

Halihazırda 45, 47, 51 ve 65 feet modelleri bulunan Neel trimaranları, çok gövdeli tekne pazarında çoğunluğa sahip katamaranlarla yaklaşık aynı genişlikte ve benzer fiyatta olmalarına rağmen, gerek yaşam mahalleri, gerekse de seyir özellikleri bakımından çok önemli avantajlara sahip bulunuyor.

Yaşam mahallinde; su üstünde giriş seviyesindeki büyük master kabin, tam boy mutfak, ana gövdedeki geniş misafir master kabini ve tek motor ile tüm teknik donanımın yer aldığı büyük motor dairesi ön plana çıkıyor.

Trimaranların genel hidrodinamik karakteristiklerinden kaynaklı ve Neel tarafından dizaynda mükemmel değerlendirilen özellikler sayesinde, teknelerin daha az sallanmaları, daha hızlı olmaları ve daha dar açıda orsa seyri yapmaları sağlanmış. 2015 yılında bir Neel’in katıldığı ilk ve son ARC’yi, tüm katamaranların önünde “first finish” ile tamamlayan “La Caravelle” adlı Neel 45, NEEL trimanlarının olağanüstü seyir kapasiteleri için çok çarpıcı bir örnek oluşturuyor.

Ayrıca her trimaranda olduğu gibi doğrultucu moment katamaranlara göre daha fazla olduğundan, Neel trimaranları mürettebat ve konuklara ekstra güvenlik sağlıyor.

Neel Trimarans’ın ilk modeli olan Neel 45, 2013 yılında Amerikan dergileri Sailing World‘ün “Yılın Teknesi” ve Cruising World‘ün “İnovasyon” ödüllerini kazanırken; Neel 51 ise, 2018 yılında 3 ödüle birden (“Avrupa’da Yılın Teknesi”, “Yılın Çok Gövdeli Teknesi”, “ABD’nin En İyi Teknesi”) layık görüldü. NEEL 51, büyük ve ferah yaşam alanları ve özellikle ana gövdedeki geniş misafir kabiniyle öne çıkıyor.

Bu yıl suya inen yeni NEEL 47 ise, Multicoques(Multihull) Magazine tarafından 2020 için “Yılın Çok Gövdeli Teknesi” ödülüne aday gösterilmiş bulunuyor. NEEL 47, kullanım kolaylığı, optimum iç-dış mekânları ve düşük maliyet ve fayda oranıyla öne çıkan tipik bir Neel Trimarans modeli.

NEeel 65 EVOLUTION ise, ilk kez 2015’te suya inen NEEL 65’in, iç yerleşimi optimize edilen “EVOLUTION” versiyonu 2018 yılında suya indirildi. Geniş yaşam mahalleri ve bot garajıyla, özel kullanımın yanında lüks charter pazarında da çok rağbet gören NEEL 65, Neel Trimarans’ın kalite standartlarını belirleyerek markayı “tanımlayan” amiral gemisidir.

E-Trend Yatçılık yetkilileri; Türkiye pazarında yeni tanınan bir tekne türü olmalarına rağmen, trimaranların bariz avantajlarının çok gövdeli tekne meraklıları tarafından kolaylıkla kavranarak takdir edileceğini, trimaran hızının, güvenliğinin ve özellikle konforunun kısa sürede alışkanlık yapmasının şaşırtıcı olmayacağını ifade ediyorlar.

Vira Haber