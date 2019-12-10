Azerbaycan gazı 2020'de Avrupa'da

Azerbaycan doğal gazının, TANAP ile Türkiye’ye ulaşmasından sonra Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaşmasını sağlayan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’nda (TAP) sona yaklaşıldı.

TAP Dış İlişkiler Başkanı Vugar Veysalov, projenin yüzde 90,5’inin tamamlandığını belirterek, “TAP, Ekim 2020 itibarıyla Şah Deniz gazını Avrupa’ya ulaştırmak üzere hazır olacak.” dedi.

Veysalov, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) Avrupa bağlantısının hazır hale gelmesinin ardından, TAP’taki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. TAP’ın yatırım tutarının 4,5 milyar avro seviyesinde olduğunu aktaran Veysalov, projenin ana ülkeleri Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’da boruların yüzde 99’unun döşendiğini dile getirdi.

TANAP, 30 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla Edirne’nin İpsala ilçesinde düzenlenen törenle TAP’a bağlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, TANAP’ın Avrupa bağlantısından sonra asıl sorumluluğun sınırın öte tarafındaki ülkelere düştüğünü belirterek, “Avrupa’ya gaz sevkinin başlaması için TAP’ın bir an önce tamamlanması gerekiyor. İnşallah TAP’ın da 2020 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

TAP, Yunanistan’dan başlayarak Arnavutluk ve İtalya’ya söz konusu kapasiteyi ulaştıracak. TAP’ın yüzde 20’şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulundururken, Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5’lik pay ile projede yer alıyor.

Vira Haber