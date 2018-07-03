Efesanport, Kabotaj Bayramı’nı çalışanlarıyla kutladı

Programda bir konuşma yapan Efesanport Liman İşletme Müdürü İlker Tuncer konuşmasında, ”1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren, Türkiye'nin kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği Kabotaj Kanunu, Türk denizciliği ve deniz ticareti açısından büyük önem taşımaktadır. Kabotaj Kanunu, denizlerimize sahip çıkma gerekliliğini ortaya koyarak bu bilinci kazandırmış ve milli ekonomiye önemli bir katkı sağlamıştır.

Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemizin jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan bu konumunu iyi değerlendirerek, denizcilikte daha modern seviyelere ulaşmamız gerekmektedir. Var olan zengin potansiyelimizi kullanarak, uluslararası rekabet gücümüzü artırabilir ve denizciliğin ülke ekonomisine daha yüksek oranda katkı yapmasını sağlayabiliriz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız." sözünden hareketle, denizciliğe gereken önem ve önceliğin verilmesi için üstün çaba sarf etmeliyiz.

Bu amaç doğrultusunda çalışarak, ülkemizde denizciliğin daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayan siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nızı kutluyorum.” dedi.

Deniz Şehitleri Anısı’na hazırlanan çelenk, Efesanport Liman İşletme Müdürü İlker Tuncer, Efesanport Operasyon Müdürü Ali Aşkın Karakaş ve çalışanlar eşliğinde denize bırakıldı. Akabinde limanda bulunan dahili gemilerin sirenleri eşliğinde tüm liman çalışanları Deniz Şehitleri için saygı duruşuna davet edildi. Program, fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

Vira Haber