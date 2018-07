Karadeniz yelken turizmine açılıyor

Karadeniz’i dünya yelken turizmine açmayı hedefleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) düzenledikleri ralli ile Karadeniz’de çok renkli görüntüler oluşturacak. Beylikdüzü West İstanbul Marina’dan yola çıkan 27 tekne Karadeniz kıyılarını dolaştıktan sonra Gürcistan’da olacak.



Türkiye’de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen DADDralli Karadeniz, daha ikinci yılında yeni başarılara imza atıyor.



Karadeniz’i yelken turizmine açmayı planlayan bu özel yelken rallisi 74 gün sürecek. 42 limana uğrayacak olan yelkenler, İstanbul dahil Türkiye’nin Karadeniz kıyılarından Gürcistan’a kadar gidecek. Geçen yıl 9 tekne ile Samsun’a kadar düzenlenen, bu yıl ise 27 teknenin yelken açacağı ralli, bir Fransız bir de İngiliz ekibin katılım ile şimdiden uluslararası nitelik kazandı.

Bugün West İstanbul Marina’dan yola çıkan 27 tekne Karadeniz’de yelken turizminin canlanması için ihtiyaç duyulan fitili ateşlemeye hazırlanıyor. Yelkenler Karadeniz kıyılarını dolaştıktan sonra son olarak Gürcistan’a ulaşacak.

“Karadeniz aslında tehlikeli değil”

DADD Başkanı ve amatör denizci Zafer Türkmen, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Eşim ve ben teknemizle Ege ve Akdeniz sahillerinde pek çok seyir yaptıktan sonra Karadeniz’i de keşfetmek istedik. Bu seyirde Karadeniz’in zannedildiği gibi tehlikeli olmadığını, Ege ve Akdeniz’de artık çok iyi bildiğimiz rotalara alternatif olduğunu görünce, bu düşüncemi diğer yelkenli kullanan denizciler ile paylaşmak istedim. Gürcistanlı denizcilerin yapmayı planladıkları ve davet gönderdiği Altın Post Regattası’da bize fikir verdi. Bunun üzerine Jason ve Argonatları’nın Altın Postu Yunan Mitolojisinin aslına uyarak ralliyi Yunanistan Volos’tan başlatma kararı aldık. Rallinin adını da DADDralli Karadeniz 2018 (3 ülke 1 Hikaye) ‘’Argonatların İzninde, Altın Postun Peşinde’’ olarak belirledik”

Karadeniz’e büyük katkı

Özellikle Karadeniz kıyılarındaki yelkencilik ve denizcilik faaliyetlerinin artması, yelkencileri ve denizcileri Karadeniz rotasına çekmeyi hedeflediklerini belirten DADD Başkanı Zafer Türkmen, bu yıl DADDralli Karadeniz’i her sene yapılan DADD’ın başlıca etkinliği haline getirmek istediklerini vurguladı.

Türkmen sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yıl ilk kez düzenlediğimiz ralliye sadece 9 tekne katılmıştı. Bu ekiple Samsun’a kadar olan Karadeniz kıyılarını keşfettik. Bu bölgeye yelkenli ile ilk defa gelen ekipler, Karadeniz’in aslında akıllarındakinden çok daha farklı olduğunu gördüler.Hırçın bir Karadeniz yerine, doğa güzellikleri ile dolu bir Karadeniz ile karşılaştıklarını ve bizleri kucaklayan bir rota olduğunu söylediler. Bu yıl DADDralli Karadeniz’i her sene yapılan DADD’ın başlıca etkinliği haline getirmek istiyoruz. Her sene katılımcı sayısını artırmak, rotada geceleme yaptığımız yerlerdeki belediye ve yelken kulüp etkinliklerini iyileştirerek kişiler ve ülkeler arasındaki etkileşimi artırmak amaçlarımızın arasındadır. Bölge kara gezilerinde farklılar yaratarak, şehirlerin ve ülkelerin tanınmasını sağlamak. Özellikle Karadeniz bölgesindeki rotayı her sene farklı yelkenciler ile gerçekleştirmek ve sonrasında onların Karadeniz bölgesinde yelken yapma imkanları sunarak, bu bölgenin yelkencilik ve denizcilik konusunda gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz”.

Yelkenler birçok limana uğradıktan sonra 30 Temmuz tarihinde Gürcistan’da olacak.

Altın Post efsanesi

Altın Post efsanesi, İason (Avrupa dillerinde Jason, Türkçe okunuşuyla Yason) ve liderlik ettiği Argonotlar olarak adlandırılan 50 kahraman denizcinin hikayesidir. Geçmişi Homeros çağından (MÖ 8. yüzyıl) öncesine uzanan efsane, antik edebiyatta çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmakla birlikte en bilinen ve tam hali Rodoslu Apollonius’un MÖ 3. yüzyılda yazdığı Argonautica adlı destandır. Destanın özünü Teselya’da bulunan İolkos tahtını kardeşinin hakkı olmasına rağmen zorla ele geçiren Kral Pelias’ın kendisine karşı tehdit olduğunu düşündüğü yeğeni İason’u aralarında Herakles (Herkül), Orpheus, Aşil'in babası Peleus'un da bulunduğu Yunanistan’ın en ünlü kahramanlarıyla birlikte Altın Post’u getirmek üzere Kolkhis’e (günümüzde Batı Gürcistan) göndermesi oluşturur. Altın Post ayrıca önemli bir hikâyesi bulunan altın tüylü kanatlı mitolojik bir koçun postudur ve zenginlik-iktidar sembolüdür. Argus isimli tekne ustası bu görev için tanrıça Athena’nın yardımıyla baş tanrıça Hera’nın koruduğu Argo isimli büyülü gemiyi inşa eder. İason’un adamlarına Argonot denmesi işte bu geminin adından kaynaklanmaktadır ve “Argo’nun mürettebatı” anlamındadır. İason ve Argonotlar Yunanistan’ın Teselya kıyılarından Argo ile yola çıkarlar ve Lemnos ve Samotrake adaları üzerinden Ege’yi geçerek Çanakkale Boğazı’na girerler; ardından Marmara ve İstanbul Boğazı’nı geçip Karadeniz’de türlü maceralar yaşadıktan sonra Kolkhis topraklarına ulaşırlar. Yolculuk sırasında harpiler, sirenler, devler, çarpışan kayalar gibi çeşitli mitolojik varlıklarla mücadele ederler. Son olarak İason, Kolkhis kralı Aietes’in verdiği zorlu görevleri efsanenin bir diğer önemli karakteri olan kralın büyücü kızı Medea’nın da yardımıyla tamamlar. İason kralın vermek istememesine rağmen postu ele geçirir ve Medea’yı da alarak Argonotlarla birlikte Yunanistan’a geri dönerler. Günümüzde bu efsanevi yolculuğun rotası ve durakları ünlü kaşif ve yazar Tim Severin sayesinde bilinmektedir. Tim Severin 1984 yılında Yunan usta Vasilis Delimitros’un Bronz Çağı teknikleri ve tipine sadık kalarak inşa ettiği 16.5 metrelik kadırga ile Apollonius’un Argonautica destanındaki yolculuğu 2400 km. kat ederek gerçekleştirmiştir. Severin’in bu seyahati anlattığı “The Jason Voyage” adlı eseri 1985 yılında yayınlanmıştır.





























Vira Haber