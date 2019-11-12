Eli ve alyansı köpekbalığının karnından çıktı

Fransa'nın denizlerinin ötesinde bulunan La Reunion Adası'nda geçtiğimiz hafta İskoçyalı bir turist kaybolmuştu. Turistin alyansının olduğu eli ise şaşırtıcı bir şekilde bir köpekbalığının karnından çıktı.

Fransa'ya ait bir adada şok edici bir olay yaşandı. BBC’nin haberine göre, araştırma yapmak amacıyla yakalanan köpekbalığının karnından çıkan parmağında alyans bulunan elin kayıp İskoçyalı turiste ait olduğu bildirildi. Tatil için gittiği Reunion Adası’nda, cumartesi günü yüzmek için eşinden kısa süre süreliğine ayrılan İskoçyalı turistten bir daha haber alınamadı. Bölge sakini Erick Quelquejeu, ada çevresinde köpekbalıklarının çok olmasına rağmen, korunaklı ve mercan adalarıyla çevrili bir bölgede kaybolan İskoçyalı turistin arama kurtarma çalışmalarının sonucunda da bulunamadığını belirtti.

YÜZME VE SU SPORLARI YASAKLANMIŞTI

İskoçyalı turistin boğulduktan sonra mı köpekbalığı tarafından yenildiği yoksa köpekbalığı saldırısına mı uğradığının net olmadığı belirtildi. Madagaskar’ın yaklaşık 1000 km doğusunda yer alan ve Fransa’ya bağlı olan Reunion adası sörf ile ünlü. Ancak köpekbalığı tehlikesi nedeniyle adada sörf ve yüzmeye 2013’te kısmi sınırlama getirilmiş, sadece gölcüklerdeki sığ sularda buna izin verilmeye başlanmıştı. Ancak birçok sörfçü yasağı delerek ada açıklarında da denize açılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay, adada herhangi bir güvenlik sorunu tespit edilmediği takdirde 2022’ye kadar su sporlarına yeniden başlanmasının planlandığını açıklamıştı.

Bu yıl içinde Reunion sularında ölümle sonuçlanan iki köpekbalığı saldırısı oldu.

Etinde tespit edilen bazı zehirli maddeler nedeniyle adada yemek amacıyla köpekbalığı avlamak 1999’da yasaklanmıştı. Bu nedenle bölgede köpekbalığı sayısının arttığı ifade ediliyor.

Vira Haber