Rusya denizaltıları için zırhlı sığınaklar inşa edecek

Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre barınak inşaatı bu yıl Kamçatka'daki Pasifik filosunun Vilyuchinsk üssünde başlayacak. 2020 yılında inşaat Severomorsk yakınlarındaki Kuzey filo dağıtım üslerinde başlayacak.

Eski Denizaltı Komutanı Amiral Vsevolod Khmyrov, “Sovyet yıllarında da denizaltılara uygun barınaklar yapılırdı. Örneğin, Karadeniz filosu için Balaklava'da bir dağın içine denizaltılar için revizyon tesisi inşa edildi. Bu tür tesisler hava saldırılarında güvenli bir barınak sağlamayarak hayatta kalma oranını arttırır,” şeklinde konuştu.

Sovyetler Birliği zamanında, denizaltı sığınağı projesi bir bunker olarak tasarlamıştı. Su, elektrik ve buhar kaynakları ile donatılmış betonarme borular ile dikdörtgen bir yapıda olan sığınaklar mevcuttu.

Ancak güncel projede iç mekân, düşman füzeleri ve bombalara karşı betonarme bir tavanla kaplanmış masif sütun duvarlarla bölündü.

Vira Haber