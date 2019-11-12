Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nda heyecan dorukta

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile organize edilen ve bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın sonuçları 15 Kasım 2019 tarihinde Pendik Crowne Plaza Otel’de düzenlenecek ödül töreni ile ilan edilecek.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin tasarıma yönelimini sağlayarak başarılı tasarımcılar yetiştirmek; tasarımda işlevselliği ön plana çıkaracak rekabetçi çözümler üretmek yoluyla ihraç edilebilir nitelikte ürünler üretmek ve öğrencileri üretici firmalar ile buluşturmak amacıyla düzenlenen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek bir organizasyon olacak. Geceye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, sektörel kurumlar ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılacak.

Yarışmaya katılan tüm projelerin sergileneceği ödül töreninde dereceye girenlere de ödülleri takdim edilecek. Yarışma kapsamında birinci olan projeye 40 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin lira para ödülü verilecek. Gecede ayrıca ünlü şair ve sanatçı Sunay Akın da Türk Denizcilik Tarihi konulu bir sahne performansıyla yer alacak.

Her yıl farklı bir başlıkla düzenlenen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın bu yılki konusu 25 metre ve üzeri motor yat tasarımı olarak belirlendi. Katılımcıların sunduğu projeler Salih Bostancı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel, Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan, Prof. Dr. Ercan Köse, Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Prof. Dr. Ömer Belik, Necdet Salgür, Haluk Suntay, H.Bülent Şener, Tanju Kalaycıoğlu, Yusuf Turhan Soyaslan, Ercüment Kafalı, Prof. Dr. Mustafa İnsel ve Cem Melikoğlu’ndan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Vira Haber