Emekli edilen fırkateyn yeniden göreve başladı

Sri Lanka, Çin’in geçtiğimiz yıllarda hizmet dışına çıkardığı bir fırkateyni hizmete aldı. 2015 yılında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nda (People's Liberation Army Navy / PLAN) görev süresini dolduran Tip 053 H2G (Jiangwei I) sınıfı fırkateyn Tongling (542), Eylül 2018'de Sri Lanka Donanması'na devredilmişti.

SLNS Parakramabahu (P625) olarak adlandırılan gemi, 22 Ağustos'ta Sri Lanka ve Çin'den devlet yetkililerinin katılımıyla Colombo'da hizmete alındı. Ülkenin deniz güvenliğini artırması amaçlanan platformun, karakol, devriye ve arama kurtarma görevlerinde kullanılması planlanıyor.

Fırkateynin hizmete alınmasıyla ilgili resmî bir tören videosu da yayınlandı. Bu videoda platformda ana silah olarak 100 mm'lik çift namlulu bir top tercih edildiği görüntülendi. Buna ek olarak ön kısımdaki iki adet Tip 76A 37 mm top kulesine ek olarak, geminin iskele ve sancak taraflarında iki adet taret ile donatıldığı da görüldü. Xinhua haber ajansından yapılan açıklamaya göre 111,7 metre uzunluğunda ve iki bin 286 ton deplasmanı olan SLNS Parakramabahu (P625), Trincomalee'de bulunan Sri Lanka Donanması'nın Doğu Deniz Komutanlığı’nda konuşlanacak.

Vira Haber