Başkan Aras'tan Bodrum'a boat show müjdesi!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmi çeşitlendirmek ve Bodrum ekonomisini hareketlendirmek amacıyla fuarcılığa büyük önem verdiklerini belirterek, ilçeye en kısa zamanda modern bir fuar merkezi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Aras, kentin önümüzdeki yıllarda çok farklı fuarlara ev sahipliği yapacağını müjdeleyerek, bunlardan ilkinin uluslararası katılımlı bir Boat Show olarak tasarlandığını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Önümüzdeki yıl ilkini yapacağımız bir Boat Show Fuarı'nı da burada sizlere müjdeliyorum. Bodrum'un merkez marinasında, antik limanında yapılacak. Bodrum guletlerinin, tirhandillerin, ayna kıç teknelerin özellikle sergileneceği ve bunun yanında yine dünyaca ünlü tekne firmalarının katılacağı büyük bir Boat Show planlıyoruz. 2020 Mayıs ayında yine Bodrum çok özel bir Boat Show ile buluşacak. İşlerimizin hep ulusal ve uluslararası düzeyde olacağını ifade etmiştik. Bu da bizim için güzel bir başlangıç olacak.'

Vira Haber