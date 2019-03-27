Endonezya'da deniz kızı heykellerine sansür

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi olarak bilinen Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ancol Dreamland adlı eğlence parkında yaklaşık 15 yıldır bulunan deniz kızı heykellerinin çıplak göğüsleri altın renginde bezlerle kapatıldı.

Şehrin sakinleri parkın bu karara zorlandığını iddia etse de yönetim bu iddiaları reddetti ve kararı geçen yıl aldıklarını savundu.

Parkın Sözcüsü Rika Lestari, "Bu tamamen yönetimin bir kararı ve dış bir baskı yok. Aile dostu bir eğlence parkı olma konusunda kendimizi yeniden şekillendirdiğimiz bir süreçteyiz" açıklamasını yaptı.

​HALK ŞAŞKIN: BÖYLE DENİZKIZI GÖREMEZSİNİZ

BBC'ye konuşan Nanda Julinda, çocuklarını sürekli parka götürdüğünü belirterek, "Heykeller bizi rahatsız etmiyordu. Sanat eserlerinin bu şekilde kapatıldığını görmek garip" dedi.

M Taufik Ficky ise, "Bu şekilde bezle sarılmış bir denizkızı göremezsiniz" yorumunu yaptı.

ÖRNEKLER ÇOK

‘Ahlaki sebepler' gerekçesiyle heykellere yönelik bu tarz sansür vakalarına dünya çapında sık rastlanıyor.

2016 yılında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İtalya'ya yaptığı ziyareti sırasında çıplak heykeller kutulara konularak gizlenmişti. Ruhani ‘rahatsız olmasın' gerekçesiyle yapılan bu sansür, İran'da tiye alınmıştı. Sosyal medyada İranlılar 'İslam'ı kurtardığı için' İtalyanlara teşekkür etmişti.

Geçen sene de Sırbistan'ın kuzeyindeki Kikinda şehrinde dikilen baykuş heykeli penise benzetilince alay konusu olmuştu.

Yine geçen yıl Hindistan'da Abhijit Iyer-Mitra adlı bir adam, sosyal medya mesajlarında tapınaklardaki heykeller hakkında erotik yorumlar yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Özür dileyen Iyer-Mitra affedilmişti.

Vira Haber