Kuzey Star ile Ulusoy anlaşma imzaladı

Kuzey Star ile Ulusoy Denizcilik arasında EGCS/Scrubber ve BWTS sistem kurulum projesi için anlaşma imzalandı. Proje kapsamında iki adet “hybrid” ve iki adet “open loop” tip EGCS/Scrubber ve 4 adet Wartsila marka BWTS kurulumu yapılacak.

Kuzey Star Shipyard, Ulusoy Denizcilik firması ile arka arkaya tamamlanacak olan 4 adet Ro-Ro Kargo gemisi için EGCS/Scrubber ve BWTS sistem kurulum projesi için anlaşma imzaladı.

Proje kapsamında dizaynın ve kurulumun Kuzey Star Shipyard tarafından üstlenileceği, anahtar teslim iki adet “hybrid” ve 2 adet “open loop” tip Danimarka menşeili ME Production markalı EGCS/Scrubber ve 4 adet Wartsila marka BWTS kurulumu yapılacak.

Ayrıca tersanede scrubber sisteminde kullanılacak özel borular için yurtdışından konusunda deneyimli bir firma ile “GRE Boru Atölyesi” kurulumu yapılması ve boru tedarikini içeren anlaşma yapıldı.

EGCS/Exhaust Gas Cleaning System (Egzoz Gazı Temizleme Sistemi), geminin motorundan ve kazan egzoz gazlarından kükürt oksitleri gideren temizleme sistemi olup bu sistem için kullanılan arıtma cihazı da Scrubber olarak adlandırılıyor.

BWTS/Ballast Water Treatment System (Balast Suyu Arıtma Sistemi), biyolojik organizmaları (zooplankton, alg, bakteri) balast suyundan uzaklaştırmak ve yok etmek için tasarlanmış bir sistem.

Vira Haber